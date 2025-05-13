Где и как будут контролировать производство промышленной конопли в Казахстане

Представители Министерства сельского хозяйства 13 мая 2025 года после заседания правительства рассказали о том, как будут контролировать производство промышленной конопли в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МСХ Айдарбек Сапаров отметил, что МВД получило четыре лицензии на производство технической конопли. Производством заинтересовалась одна компания.

"Залежных земель достаточно у нас. Сейчас в Северо-Казахстанской области, в Уалихановском районе, там как раз не сеются. На тех землях мы хотим выращивать техническую коноплю. Компания заинтересовалась, сейчас они прорабатывают данный вопрос. В этом году успеют или нет, это еще большой вопрос", – сказал министр.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов пояснил, что в технической конопле содержание психоактивного вещества ТГК (тетрагидроканнабинола) очень низкое либо вообще отсутствует. В ходе производства будут проводиться лабораторные исследования судебной экспертизы. Соответственно, выращенный урожай будет находиться под регулированием госорганов.

"При поступлении на переработку также будут проводиться лабораторные исследования со стороны службы судебной экспертизы. Ни одного грамма наркосодержащей конопли в производство не попадет, и в ходе выращивания также со стороны органов внутренних дел будет проводиться контроль – браться в хаотичном порядке пробы. В случае выявления будет уничтожаться. Соответственно, четырехкратный контроль за производством будет со стороны государства", – рассказал Азат Султанов.

Плюс территория посевов будет огорожена и находиться под специальным охранным режимом. Техническая конопля выше обычной, имеет тонкие стебли и узкие листья. Она используется в промышленности для производства бумаги и других документов с высокой степенью защищенности.

Ранее слухи о легализации конопли в Казахстане прокомментировали в МВД.