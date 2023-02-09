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В Казахстане продолжают снижаться цены на аренду жилья

цены на аренду жилья продолжили снижаться в Казахстане Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, продолжается тенденция снижения арендной платы. Так, в январе по сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость снизилась на 2,5%, сообщает Zakon.kz.

При этом за месяц (с декабря 2022 года по январь 2023 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,7%, на перепродажу квартир – на 0,3%. 

Так, цена за квадратный метр нового жилья составила 481 891 тенге, при перепродаже жилья на вторичном рынке – 515 019 тенге, арендная плата за благоустроенное жилье составила 4 671 тенге за кв.метр.

Вместе с тем за год (январь 2022 г. к январю 2023 г.) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 18,7%, продажи нового жилья – на 14%. Арендная плата за благоустроенное жилье в январе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 34,3%.

При этом цены на первичном рынке жилья за год значительно выросли в Актау – на 28,2%, Актобе – на 25,4%, Петропавловске – на 20,9%.

Лидерами роста цен на вторичном рынке стали города Семей (46,8%), Кызылорда (38,8%), Актобе (37,3%), Актау (35,4%), Талдыкорган (32,9%) и Костанай (31%), а на рынке аренды жилья лидируют Костанай (55,6%), Кокшетау (55,1%) и Алматы (50,7%).

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Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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