Стоимость жилья в Казахстане снизилась, но аренда дорожает

По данным Бюро национальной статистики РК, в июле цены на жилье на вторичном рынке по отношению к предыдущему месяцу снизились на 1,7% – до 494,4 тысячи тенге за квадратный метр. Немного подешевело и новое жилье, сообщает Zakon.kz.

БНС АСПиР РК опубликовало данные по месячным показателям на рынке жилья. На рынке вторичного жилья в целом по стране стоимость квадратного метра уменьшилась на 1,7%, до 494,4 тысячи тенге. Сильнее всего "вторичка" дешевеет в Астане (-3,4%). В столице Казахстана стоимость квадратного метра достигла 580,9 тысячи тенге. Из крупных мегаполисов дороже всего стоимость квадратного метра в Алматы – 605 тысяч тенге, дешевле – в Шымкенте – 429,8 тысячи тенге.

Достаточно заметные темпы снижения также наблюдаются в Алматы (-1,5%), Кокшетау (-1,3%) и Костанае (-1%). Чего, впрочем, не сказать об Усть-Каменогорске (-0,5%). Текущее снижение – самое сильное, по крайней мере с начала 2015 года, отмечают аналитики Data Hub. В целом с начала года вторичное жилье уменьшилось в цене на 3,7%, за год – на 0,7%.

Инфографика Zakon.kz

На рынке нового жилья также наблюдается небольшое снижение цен – на 0,1%. В целом по стране средняя цена одного квадратного метра составляет 486,2 тысячи тенге. По мнению аналитиков, это лишь второе падение цен за последние семь месяцев. Как итог – рост с начала года на 1,6%, за год – на 4,3%.



Удешевление отмечают в четырех крупных городах, а именно в Павлодаре (-2,2%), Костанае (-1,7%), Алматы (-0,6%) и Кокшетау (-0,9%).

Инфографика Zakon.kz

Стоимость аренды квартир, напротив, растет. В среднем по республике цена одного "квадрата" составила 4,7 тысячи тенге, что на 1,9% выше показателя за июнь 2023 года. Очевидно, что повышение цен связано с сезонностью. Однако стоит отметить, что аренда не дорожала в июле так сильно, по крайней мере с начала 2015 года.



Сильнее всего арендная плата за жилье поднялась в Караганде – на 3,9%. На втором месте оказался город Алматы – 3,1%. Арендное жилье также подорожало в Петропавловске (+0,6%) и Шымкенте (+0,1%). Во всех остальных городах цены не изменились, в том числе в Астане.

С начала 2023 года аренда квартир подешевела на 1,5%. Однако по итогам года (январь-июль 2023-го к аналогичному периоду 2022-го) выросла в цене на 28,6%.

Ранее сообщалось, что аренда жилья в Казахстане за год подорожала почти на 27%.