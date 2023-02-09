Филипп Киркоров удивил поклонников новым образом
Фото: Instagram/fkirkorov
Российский певец Филипп Киркоров опубликовал видео на своей странице в Instagram. На нем "поп-король" предстал перед поклонниками в новом образе за стеклом, сообщает Zakon.kz.
Недавно эстрадный певец закончил работу над синглом, который прозвучит в фильме "Нюрнберг".
Поклонники неоднозначно восприняли образ певца:
- "Сначала подумал Аллегрова, потом пригляделся Николаев, и только потом понял, Алла Борисовна, вы вернулись?"
- "Филипп, а что с волосами?"
- "Думала, что это Кончита Вурст"
- "Как же мне нравится этот образ!"
- "Филипп помолодел"
7 ноября российский певец Филипп Киркоров выступил с сольным концертом в Алматы. Публику шокировал откровенный костюм "поп-короля": он был в облегающих лосинах.
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