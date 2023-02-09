Филипп Киркоров удивил поклонников новым образом

Фото: Instagram/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал видео на своей странице в Instagram. На нем "поп-король" предстал перед поклонниками в новом образе за стеклом, сообщает Zakon.kz.

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