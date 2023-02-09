Великая мутация Земли: что предсказывают на март 2023 года

Российский астролог и таролог Юлия Лифанова заверяет, что планета Земля меняет вибрацию и старый мир навсегда уходит. При этом уверена специалист, человечество ждут большие перспективы, сообщает Zakon.kz.

По данным ученых, за последние годы планета увеличила скорость обращения вокруг собственной оси на 1,59 миллисекунды. Это привело к тому, что события происходят в ускоренном режиме: на что раньше уходили целые века, сейчас занимает всего пару лет.

Эксперт отмечает: "Мы стоим на пороге Эры Водолея".

По ее словам, как сказано в публикации Wday.ru, переломный момент наступит в марте 2023 года. К февралю 2024 произойдет глобальная перестройка, добавляет Лифанова.

"В астрологии этот термин называется Великой мутацией — для дальнейшей жизни на планете придется соответствовать ее повышающимся вибрациям. Сам знак отвечает за интернет, дружбу, планы на будущее". Юлия Лифанова

Важным астролог называет ценности новой эпохи. Они будут заключаться в образовании, в умении контактировать с окружающими и облегчать жизнь с помощью технологий.

"Богатство во многом будет связано с ресурсом вашей записной книжки и тем, как вы формируете свой круг", — заключила Лифанова.

Ранее специалист назвала причину землетрясений в Турции и дала неутешительный прогноз. Она советует остановиться и многое переосмыслить.