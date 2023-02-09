Великая мутация Земли: что предсказывают на март 2023 года
По данным ученых, за последние годы планета увеличила скорость обращения вокруг собственной оси на 1,59 миллисекунды. Это привело к тому, что события происходят в ускоренном режиме: на что раньше уходили целые века, сейчас занимает всего пару лет.
Эксперт отмечает: "Мы стоим на пороге Эры Водолея".
По ее словам, как сказано в публикации Wday.ru, переломный момент наступит в марте 2023 года. К февралю 2024 произойдет глобальная перестройка, добавляет Лифанова.
"В астрологии этот термин называется Великой мутацией — для дальнейшей жизни на планете придется соответствовать ее повышающимся вибрациям. Сам знак отвечает за интернет, дружбу, планы на будущее".Юлия Лифанова
Важным астролог называет ценности новой эпохи. Они будут заключаться в образовании, в умении контактировать с окружающими и облегчать жизнь с помощью технологий.
"Богатство во многом будет связано с ресурсом вашей записной книжки и тем, как вы формируете свой круг", — заключила Лифанова.
Ранее специалист назвала причину землетрясений в Турции и дала неутешительный прогноз. Она советует остановиться и многое переосмыслить.