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Астролог назвала причину землетрясений в Турции и дала неутешительный прогноз

Астролог назвала причину землетрясений в Турции и дала неутешительный прогноз Фото: pixabay
Российский астролог и таролог Юлия Лифанова рассказала о планетарных и астрологических причинах трагических событий на Востоке, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, природные катаклизмы наступают тогда, когда человечество подходит к критической точке. 

Специалист обращает внимание на то, что землетрясения произошли "в полнолуние во Льве, на серединной точке между затмениями, а Луна и Солнце находятся ровно в аспекте Большого креста к кармическим узлам".

Это, как уточнят таролог, время огромного выброса энергии, которую можно приравнять к ядерным реакциям.

Кроме того, продолжает Лифанова, на этом "встряски" не закончатся. Следующий важный астрологический аспект предстоит пережить уже в ближайшую субботу, 11 февраля.

Также она уверена, что "все эти катаклизмы и проблемы приведут к масштабной миграции людей. Семьи и даже государства изменятся до неузнаваемости".

Еще одним испытанием, как отмечено в публикации ФТаймс, для человечества станет период с 16 мая.

"Будьте готовы к масштабным сбоям, массовым экономическим перестройкам и необычным ситуациям", — заявляет эксперт.

В заключении Лифанова призывает к внутреннему анализу и очищению.

"Следует остановиться и многое переосмыслить".

По последним данным, число погибших во время землетрясения в Турции приблизилось к 3 тыс. человек, почти 16 тыс. получили ранения.

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