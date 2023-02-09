Стоимость футболки с автографом Роналду за сутки поднялась почти в шесть раз
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Футболка звездного футболиста выставлена на аукцион защитником итальянской "Аталанты" Мерихом Демиралем. Игрок собирает деньги в помощь своим соотечественникам, которые пострадали от землетрясения в Турции. Выставленная на продажу футболка с автографом принадлежала Криштиану Роналду, в которой он играл, выступая за итальянский "Ювентус". В первые часы торгов Демираль собрал 300 000 лир (14 832 евро), а спустя сутки цифра увеличилась в шесть раз - 1 750 000 лир (86 613 евро).
Saat 20.00 itibariyle açık artırmalarda verilen en yüksek teklifler @AhlatciHolding, @vefakuzu ve @Mehmettumbull tarafından verilmiştir ve aşağıdaki şekildedir.— Team Demiral (@TeamDemiral) February 8, 2023
Tekliflerinizi yarın saat 12.00'a kadar
DM ve teamdemiral@gmail.com üzerinden iletebilirsiniz. pic.twitter.com/x0cjU34gJR
Помимо футболок Роналду на аукцион уже выставлены формы других звезд мирового футбола: Пауло Дибалы и Леонарда Бонуччи, которые также приносят немалый доход.
Фото: Twitter/Merihdemiral
По последней информации доходы от продажи футболок Роналду, Дибалы и Бонуччи составили 5 миллионов лир (246 610 евро). К акции хотят присоединиться ведущие игроки испанского первенства и "Атлетико" - Антуан Гризманн и Альваро Мората.