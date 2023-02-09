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Стоимость футболки с автографом Роналду за сутки поднялась почти в шесть раз

Футбол Продажа Аукцион Фото: Twitter/Merihdemiral
Выставленная на аукцион футболка с автографом португальца Криштиану Роналду повысилась в цене в пять раз от первоначальной суммы. Если за первый день торгов максимально давали чуть меньше 15 тысяч евро, то к вечеру второго цена зашкаливало за 86 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

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Футболка звездного футболиста выставлена на аукцион защитником итальянской "Аталанты" Мерихом Демиралем. Игрок собирает деньги в помощь своим соотечественникам, которые пострадали от землетрясения в Турции. Выставленная на продажу футболка с автографом принадлежала Криштиану Роналду, в которой он играл, выступая за итальянский "Ювентус". В первые часы торгов Демираль собрал 300 000 лир (14 832 евро), а спустя сутки цифра увеличилась в шесть раз - 1 750 000 лир (86 613 евро).

Помимо футболок Роналду на аукцион уже выставлены формы других звезд мирового футбола: Пауло Дибалы и Леонарда Бонуччи, которые также приносят немалый доход.

Футбол Продажа Аукцион футболок

Фото: Twitter/Merihdemiral

По последней информации доходы от продажи футболок Роналду, Дибалы и Бонуччи составили 5 миллионов лир (246 610 евро). К акции хотят присоединиться ведущие игроки испанского первенства и "Атлетико" - Антуан Гризманн и Альваро Мората.


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