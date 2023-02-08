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Турецкий игрок продает футболку с автографом Роналду, чтобы помочь пострадавшим от землетрясений

футболка Фото: Instagram/merihdemiral
Защитник итальянской "Аталанты" Мерих Демираль выставил на аукцион футболку с автографом португальской звезды Криштиану Роналду. Игрок хочет собрать деньги в помощь своим соотечественникам, которые пострадали от землетрясения в Турции, сообщает Zakon.kz.

Выставленная на продажу футболка с автографом принадлежала Криштиану Роналду, в которой он играл, когда выступал в итальянском чемпионате за туринский "Ювентус".

"Я беседовал с Роналду. Он сказал, что очень опечален тем, что произошло в Турции. Мы выставляем на аукцион футболку с его автографом из моей коллекции. Все доходы от аукциона пойдут жертвам землетрясения".Мерих Демираль

Позже Мерих Демираль известил, что за несколько часов он сумел собрать 300 000 лир (14 832 евро).

Из-под обломков зданий извлекли тела известных турецких спортсменов. В их числе семейная пара волейболистов Бедреддин и Бетюль Чакыр, а также футбольный вратарь клуба "Ени Малатьяспор" Ахмет Эюп Тюркаслан. 

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

Ученые выяснили, что разрушительное землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу: литосферные плиты сдвинулись на три метра.

  

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