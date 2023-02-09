Будущий завод Талгата Ахметова стал причиной судебных тяжб в Павлодаре

В суд подали не только на головное предприятие, но и на городской акимат, сообщает Zakon.kz.

Не так давно управляющая компания свободной экономической зоны (СЭЗ) "Павлодар", где зарегистрированы 40 предприятий, обратилась в суд с иском о возврате части своей территории. Выяснилось, что ее отдали в аренду ТОО "Павлодар-Сода" под строительство накопителя промышленных стоков для будущего завода кальцинированной соды. Единственным учредителем ТОО является сын Даниала Ахметова Талгат Ахметов. Но производство в состав СЭЗ не входит, а следовательно, считают истцы, и права на ее землю не имеет.



"Но каким-то образом участок на территории СЭЗ выдал акимат города. Хотя без нашего согласования они не могли этого делать. Мы выяснили это, когда к нам обратился крупный иностранный инвестор, которому нужен большой участок земли. Начали подбирать варианты и с помощью автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) увидели постороннего пользователя. Оказалось, что рядом хотят строить пруд-накопитель и по документам его часть заходит к нам. Поэтому мы обратились в суд", – рассказывает заместитель председателя правления СЭЗ "Павлодар" Кайрат Каиркенов.

По иску ответчиками выступает не только "Павлодар-Сода", но также городской акимат вместе с отделом земельных отношений. Впрочем, чиновники сейчас уверяют, что не знали о наложении, выделяя в аренду более 140 гектаров. В отделе земельных отношений акимата Павлодара утверждают, что управляющая компания СЭЗ не внесла в свое время данные в кадастровую систему.

"Поэтому есть постановление акима Павлодара, есть договор аренды, права зарегистрированы. И нет ни одной подписи от представителя СЭЗ, поскольку никто не знал о наложении. Мы направили письмо в НАО "Правительство для граждан" и поставили вопрос: имеются ли пересечения согласно данным АИС ГЗК? Относится ли участок к границам СЭЗ? Пришел ответ, что не предоставляется возможным определить в связи с тем, что границы СЭЗ не установлены в кадастровой карте. А ТОО "Павлодар-Сода" эту работу провело, виден только ее участок, – говорит завсектором отдела земельных отношений Дархан Касенов.

Почему землеустроители не выявили ошибку, делая замеры "в натуре", и почему детали не выясняло ТОО "Павлодар-Сода", которое несколько лет назад проходило все этапы согласования, в акимате пояснить не могут.

Между тем в ТОО "Павлодар-Сода" тоже удивляются иску и показывают документы, подтверждающие права предприятия на участок, включая постановление акима города Павлодара от 15 февраля 2021 года. Тогда им являлся Ержан Иманслям.

"Странно, что они не знали об участке. Началось все с решения на совещании у акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. Потом мы все официально оформляли полтора года", – сказал представитель ТОО Амантай Сабитов.

Возможно, будущий судебный процесс даст все ответы на вопросы. Пока же специализированный межрайонный экономический суд иск вернул, посчитав, что дело должно быть в административном производстве.

Завод должен выдавать 200 тыс. тонн продукции в год. Независимые экологи и общественники этим проектом серьезно возмущаются, поскольку производство будет потреблять ежегодно 1,8 млн кубометров воды из Иртыша. Правда, в последующем завод обещает снизить потребление до 1 млн кубометров в год.

Проект только с третьей попытки в июне 2021 года прошел процедуру публичных слушаний по "Предварительной оценке воздействия на окружающую среду". Но еще за год до этого власти организовали строительство коммуникаций к будущему производству, на данный момент использовав 1,4 млрд тенге из бюджета.

Данный же пруд-накопитель промышленных стоков инициаторы производства представляли как сооружение, благодаря которому нагрузка на экологию должна быть снижена. В частности, еще в июне 2021 года заявляли на пресс-конференции, что бентонитовые плиты не позволят отходам проникать в почву.

Ирина Адылканова