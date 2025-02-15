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Мир

Отрубленная голова Макрона стала причиной судебных разбирательств

Эмманюэль Макрон подал в суд на автора картины с его отрубленной головой, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 21:01 Фото: flickr
Глава Франции Эммануэль Макрон подал в суд на автора картины "Аннуляция", на которой обернутый во флаг Гваделупы мужчина держит отрубленную голову французского президента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Monde, речь идет о художнике, музыканте и журналисте из Гваделупы Франсуа Мулена, известного как Boss Blow. Он выставил картину на выставке "Подвергнуты воздействию хлордекона", посвященной проблеме использования Францией на тростниковых плантациях в Гваделупе и Мартинике токсичного и канцерогенного инсектицида для защиты урожая.

Отмечается, что лидер Франции подал жалобу на художника "за умышленное причинение вреда жизни или физической неприкосновенности человека без каких-либо последствий". Сам Мулен заявил, что написание картины стало для него честью. Однако когда он узнал, что Макрон подал иск, то принял это за шутку. По его словам, позже он понял, что работал над полотном с разочарованием и гневом жителя Гваделупы по отношению к системе, которая продолжает угнетать граждан Гваделупы.

"Этот господин – последний представитель власти, которая отказывается полностью признать скандал, которая позволяет себе объявлять об отклонении иска по рассматриваемому делу", – заявил художник.

Ранее американская политическая активистка и консервативная публицистка представила первую часть своего расследования о первой леди Франции под названием "Становясь Брижит".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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