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В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции

помощь Алматы сбор Турция Фото: Anadolu Agency
8 февраля 2023 года в Алматы начали работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в городском ведомстве, на данный момент для гуманитарной помощи, в первую очередь, требуются:

  • зимняя одежда (для взрослых и детей, важно – вещи должны быть новыми), пальто, куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие материалы;
  • одеяла, спальные мешки;
  • термосы, ручной фонарь, пауэрбанки;
  • подгузники, средства личной и женской гигиены.

Гуманитарная помощь принимается строго по перечню, предоставленному посольством Турции в Казахстане.

Пунктами сбора гуманитарной помощи в городе Алматы определены:

  • Depo Evolution Park, ул. Байтурсынова 22к1;
  • Международный аэропорт Алматы (ул. Майлина, 2).

Время приема: пункта сбора с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.

Пункт сбора гуманитарной помощи на базе аэропорта ориентирован на прием гуманитарной помощи в большом объеме.

Несколько мощных землетрясений в Турции произошло ранним утром 6 февраля. Подземные толчки достигали магнитуды 7,8 балла.

По последним данным, число погибших выросло до 14 014, ранены 63 794 человек.

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Землетрясения в Турции Алматы Турция
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