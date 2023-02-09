В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции
Фото: Anadolu Agency
8 февраля 2023 года в Алматы начали работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в городском ведомстве, на данный момент для гуманитарной помощи, в первую очередь, требуются:
- зимняя одежда (для взрослых и детей, важно – вещи должны быть новыми), пальто, куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие материалы;
- одеяла, спальные мешки;
- термосы, ручной фонарь, пауэрбанки;
- подгузники, средства личной и женской гигиены.
Гуманитарная помощь принимается строго по перечню, предоставленному посольством Турции в Казахстане.
Пунктами сбора гуманитарной помощи в городе Алматы определены:
- Depo Evolution Park, ул. Байтурсынова 22к1;
- Международный аэропорт Алматы (ул. Майлина, 2).
Время приема: пункта сбора с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.
Пункт сбора гуманитарной помощи на базе аэропорта ориентирован на прием гуманитарной помощи в большом объеме.
Несколько мощных землетрясений в Турции произошло ранним утром 6 февраля. Подземные толчки достигали магнитуды 7,8 балла.
По последним данным, число погибших выросло до 14 014, ранены 63 794 человек.
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