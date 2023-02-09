В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции

8 февраля 2023 года в Алматы начали работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в городском ведомстве, на данный момент для гуманитарной помощи, в первую очередь, требуются:

зимняя одежда (для взрослых и детей, важно – вещи должны быть новыми), пальто, куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие материалы;

одеяла, спальные мешки;

термосы, ручной фонарь, пауэрбанки;

подгузники, средства личной и женской гигиены.



Гуманитарная помощь принимается строго по перечню, предоставленному посольством Турции в Казахстане.



Пунктами сбора гуманитарной помощи в городе Алматы определены:

Depo Evolution Park, ул. Байтурсынова 22к1;

Международный аэропорт Алматы (ул. Майлина, 2).



Время приема: пункта сбора с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.

Пункт сбора гуманитарной помощи на базе аэропорта ориентирован на прием гуманитарной помощи в большом объеме.

Несколько мощных землетрясений в Турции произошло ранним утром 6 февраля. Подземные толчки достигали магнитуды 7,8 балла.

По последним данным, число погибших выросло до 14 014, ранены 63 794 человек.