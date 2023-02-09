Какие прогнозы дают казахстанские эксперты по инфляции и курсу валют

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) представила результаты опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов (инфляция, курсы доллара и рубля, цены на нефть) в феврале 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Курс доллара

По мнению экспертов, текущее укрепление курса не будет продолжительным и, вероятно, носит сезонный характер ввиду улучшения торгового баланса из-за низкой потребительской активности в начале года и прохождения февральского налогового периода.

К началу марта средний курс по паре USD\KZT прогнозируется на уровне 460,14 тенге за доллар (текущий 452,37).

Тем не менее, отмечают специалисты, на фоне укрепления нацвалюты ожидания по курсу через год заметно улучшились — до 482,2 тенге за доллар с показателя 491,8 ранее (−9,6 тенге).

Базовая ставка

Эксперты практически единогласно (81%) ожидают сохранения базовой ставки на заседании 24 февраля. Но через год она может быть снижена до 13,5% годовых с текущего уровня 16,75% (−3,25 п.п.).

Инфляция

Этому, по мнению аналитиков, будет способствовать замедление инфляции к февралю 2024 года до 13,3% против текущего показателя в 20,7% (−7,4 п.п.).

Ожидаемое замедление инфляции и более мягкие денежно-кредитные условия поддержат экономический рост. Прогноз по ВВП страны через год сохраняется позитивным — на отметке 3,7% после роста на 3,1% по итогам 2022 года, - говорится в прогнозе.

Цены на нефть

Этому также будут способствовать высокие цены на нефть — на уровне 87,4 доллара за баррель при прогнозной цене в 85 долларов за баррель, заложенной в бюджет страны.

Курс рубля

Вместе с тем, по мнению аналитиков, наблюдаемое ослабление рубля еще не достигло пика. Ожидается дальнейший рост курса по паре USD/RUB с текущего значения в 73 до 78,7 рубля за доллар (+5,7 рубля) через год.

На этом фоне пара KZT/RUB через год может опуститься до 6 тенге за рубль с текущего показателя в 6,2 тенге за рубль (-3,2%).





Фото: АФК





Фото: АФК



