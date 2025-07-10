Курс доллара может стать выше: эксперты пересмотрели прогнозы на следующий год

Участники финансового рынка Казахстана пересмотрели прогнозы по курсу доллара к тенге, инфляции, базовой ставке и другим экономическим индикаторам. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно результатам июльского опроса профессиональных участников финансового рынка, к началу августа 2025 года курс доллара к нацвалюте может составить 523,4 тенге за доллар, а через год вырасти до 548,5 тенге. Такими данными поделился аналитический центр АФК.

Отметим, что в прошлом прогнозе оценки были более позитивными: 516,3 и 539,7 тенге за доллар соответственно. Однако текущие значения все еще ниже январских, когда ожидалось, что курс вырастет до 552,5 тенге.

Фото: АФК

В АФК полагают, что на текущие ожидания может влиять прогнозируемое ухудшение текущего счета и общее сокращение профицита торгового баланса под влиянием нестабильных цен на экспортные товары.

Вместе с тем в сторону понижения пересмотрен прогноз по инфляции. Так, в июле оценка инфляционных ожиданий на годовом горизонте опустилась до 10,4% (с 11,1% ранее) на фоне жесткой денежно-кредитной политики, признаков постепенного ослабления инфляционного давления в экономике, угасания эффекта от разовых тарифных решений, а также ожидаемых мер по ужесточению регулирования в части розничного кредитования и управления свободной ликвидностью.

Фото: АФК

Также на фоне пересмотра инфляционных ожиданий скорректирован вниз прогноз по базовой ставке через год: с 15,5% ранее до 14,75%. Таким образом, реальная ставка в экономике может составить 4,35% в сравнении с текущим показателем в 4,7%.

В Ассоциации уточняют, что на фоне продолжающегося четыре месяца подряд умеренного замедления индекса потребительских цен большинство опрошенных экспертов (83%) ожидают сохранения базовой ставки на предстоящем заседании Нацбанка в пятницу, 11 июля. На последнем заседании финансовый регулятор сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.

Оставшаяся часть респондентов допускают ее небольшое повышение до 16,75-17%, что может послужить сигналом продолжения жесткой монетарной политики в ответ на сохраняющиеся инфляционные риски и для поддержания стабильности курса.

Также эксперты финрынка представили прогноз по цене на нефть. По их мнению, продолжающаяся неопределенность в торговой политике США в совокупности с активным восстановлением добычи нефти странами ОПЕК+ могут оказывать давление на нефтяные котировки, что немного компенсируется замедлением буровой активности в США. Через год стоимость барреля Brent прогнозируется на отметке 67,1 доллара за баррель в сравнении с текущим показателем в 70,3 доллара.

Стоит отметить, что в июле респонденты более позитивно оценили ВВП – его рост прогнозируется на уровне 4,5% (против 4,1% ранее). В АФК считают, что это может быть связано с ожиданиями увеличения государственных инвестиций, активной реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также наращивания добычи сырьевых ресурсов.

Ранее эксперт прокомментировал планы Казахстана по удвоению ВВП к 2029 году.