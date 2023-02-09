Катки на дорогах и тротуарах: Касымбек заступился за столичных коммунальщиков

В дни, когда в столице был гололед, коммунальщики работали круглосуточно. Аким столицы Женис Касымбек поблагодарил их за труд, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече акима столицы Жениса Касымбека с жителями Байконурского района у него поинтересовались, почему в городе медленно устраняют гололед, и кто будет отвечать за открытые переломы поскользнувшихся астанчан. Женис Касымбек отметил, что гололед в столице был последствием аномальных погодных условий.

"Три-четыре дня шел снег, выпала месячная норма. Потом, вы помните то утро, да? Это был воскресный день или суббота, новогодние дни. Был дождь. На следующую ночь температура опустилась ниже 30 градусов. Аномальные условия были. Соответственно, гололед образовался. Такого давно уже не было. Гололед был не только в Астане, но и в ряде других населенных пунктов вокруг, где были аналогичные природные условия в те дни. Поэтому если идет снег, после этого дождь, а потом заморозки, естественно, лед будет образовываться". Женис Касымбек

Он заступился за коммунальщиков, отметив, что отрабатывали ситуацию все в ускоренном темпе, как могли.

"Считаю, что коммунальные службы работали круглосуточно, могу вам это сказать объективно. Я благодарен работе коммунальных служб. Но, к сожалению, тогда объем осадков и ситуация, вы помните, неделю были 30-градусные морозы, нам не позволили это буквально в течение двух-трех дней убрать. Но впоследствии в течение недели эти проблемы были устранены. Действительно, количество травм в те дни, горздрав подтвердит, увеличилось. И приемы в больницах были. Но и медики, и коммунальщики максимально старались ситуацию исправить". Женис Касымбек

Аким провел встречу с жителями Байконурского района. Горожане поднимали разные вопросы, в том числе коснулись ситуации с повсеместным возведением новых ЖК. Женис Касымбек негативно высказался о точечной застройке и заявил, что будет максимально препятствовать этому.