Женис Касымбек высказался против точечной застройки в столице

Аким столицы Женис Касымбек встретился с жителями Байконурского района 9 февраля. На встрече подняли вопрос точечной застройки города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек заявил, что его позиция относительно точечной застройки совпадает с позицией горожан.

"Точечной застройке в городе мы максимально будем препятствовать. По тем объектам, по которым есть проблемные вопросы, по большинству из них мы находим сегодня решения с застройщиками. Под государственные нужды будем изымать эти участки. Там, где еще не начато строительство, в основном, предполагаются социальные объекты". Женис Касымбек

Он также прокомментировал ситуацию с долгостроем по проспекту Республики на пересечении улицы Иманова.

"Постараюсь найти собственника объекта, будем ускорять, в противном случае на основании закона примем меры: чтобы была какая-то смена, или он продал, чтобы кто-то достроил. Каким-то образом будем искать продолжение механизма строительства". Женис Касымбек

Летом 2022 года астанчане выходили на митинг против точечной застройки. Активисты тогда говорили, что город с каждым днем становится все более неудобным и грязным от бесконечных строек, а жителей окружают "каменные джунгли".