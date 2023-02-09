Кыргызстану продлили срок для оснащения пунктов пропуска на границе необходимым оборудованием

Глава государства подписал закон о ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, сообщает Zakon.kz.

Также речь идет о применении Кыргызстаном отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года.

В частности, продляется срок для Кыргызской Республики по модернизации своих пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС в соответствии с требованиями, регулирующими таможенные правоотношения международных договоров и актов, составляющих право ЕАЭС, до 96 месяцев с даты вступления Протокола в силу, то есть до 12 августа 2023 года.

То есть необходимо не позднее чем по истечении 96 месяцев с даты вступления Договора в силу привести в надлежащие состояние внешние пункты пропуска на государственной границе Кыргызстана путем установки оборудования для проведения ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, радиационного контроля и переносного оборудования для проведения таможенного контроля, в том числе досмотровой рентген техники.



Как ожидается, будут снижено количество правонарушений в сфере таможенного дела на внешней границе Кыргызской Республики.



