Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Почти 12 тысяч человек выдвинулись по мажоритарным округам в маслихаты

Казахстан маслихат выборы кандидаты выдвижение ЦИК РК Фото: freepik
По данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, в качестве кандидатов в маслихаты всех уровней выдвинулись по одномандатным округам около 12 тыс. человек и еще порядка 1,5 тыс. – по партийным спискам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам зампредседателя ЦИК РК Константина Петрова, всего в Казахстане 223 маслихата всех уровней, в них 3415 мандатов:

  • 668 – в 20 маслихатах областей, городов республиканского значения и столицы;
  • 617 – в городских маслихатах;
  • 2130 – в районных маслихатах.

Он отметил, что в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы половина депутатов будет избрана по партийным спискам, и половина – по одномандатным округам. На уровне городских и районных маслихатов все депутаты избираются только по мажоритарным округам.

Также, по информации Константина Петрова, "ДПК "Акжол" выдвинула по списку 200 кандидатов во всех регионах, партия Amanat – 699 во всех регионах, НДПП "Ауыл" – 136 кандидатов во всех регионах, партия зеленых "Байтак" – 93 кандидата в 19 регионах, ОСДП по партийным спискам кандидатов не выдвигала, Народная партия Казахстана выдвинула 182 кандидата во всех регионах, партия Respublica выдвинула 161 кандидата во всех регионах. Всего на выборы в маслихаты выдвинуто 119 партийных списков во всех регионах, в списках 1471 кандидат.

"По одномандатным округам всего выдвинулись 1720 кандидатов в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы, в городские и районные маслихаты выдвинуто 10 124 кандидата. Сейчас у нас 11 844 кандидата, то есть почти 12 тыс. человек выдвинулись по одномандатным округам в маслихаты всех уровней". Константин Петров

В Мажилис выдвинуто 283 кандидата по партийным спискам и 609 – по одномандатным территориальным избирательным округам.

В целом, по данным ЦИК, по стране на предстоящих внеочередных выборах в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней по партийным спискам и по мажоритарным округам в качестве кандидатов участвуют 14 207 казахстанцев. Выборы назначены на 19 марта 2023 года.

Читайте также

Главное за день: Сейсмоаудит зданий в Алматы и 12 тысяч депутатов

Казахстанцев стало больше на 269 тысяч человек

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч человек

Анастасия Прилепская
ЦИК РК Выборы в Мажилис Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
гражданство юморист Казахстан
Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления