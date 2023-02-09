Почти 12 тысяч человек выдвинулись по мажоритарным округам в маслихаты

По данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, в качестве кандидатов в маслихаты всех уровней выдвинулись по одномандатным округам около 12 тыс. человек и еще порядка 1,5 тыс. – по партийным спискам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам зампредседателя ЦИК РК Константина Петрова, всего в Казахстане 223 маслихата всех уровней, в них 3415 мандатов:

668 – в 20 маслихатах областей, городов республиканского значения и столицы;

617 – в городских маслихатах;

2130 – в районных маслихатах.

Он отметил, что в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы половина депутатов будет избрана по партийным спискам, и половина – по одномандатным округам. На уровне городских и районных маслихатов все депутаты избираются только по мажоритарным округам.

Также, по информации Константина Петрова, "ДПК "Акжол" выдвинула по списку 200 кандидатов во всех регионах, партия Amanat – 699 во всех регионах, НДПП "Ауыл" – 136 кандидатов во всех регионах, партия зеленых "Байтак" – 93 кандидата в 19 регионах, ОСДП по партийным спискам кандидатов не выдвигала, Народная партия Казахстана выдвинула 182 кандидата во всех регионах, партия Respublica выдвинула 161 кандидата во всех регионах. Всего на выборы в маслихаты выдвинуто 119 партийных списков во всех регионах, в списках 1471 кандидат.

"По одномандатным округам всего выдвинулись 1720 кандидатов в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы, в городские и районные маслихаты выдвинуто 10 124 кандидата. Сейчас у нас 11 844 кандидата, то есть почти 12 тыс. человек выдвинулись по одномандатным округам в маслихаты всех уровней". Константин Петров

В Мажилис выдвинуто 283 кандидата по партийным спискам и 609 – по одномандатным территориальным избирательным округам.

В целом, по данным ЦИК, по стране на предстоящих внеочередных выборах в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней по партийным спискам и по мажоритарным округам в качестве кандидатов участвуют 14 207 казахстанцев. Выборы назначены на 19 марта 2023 года.