Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сколько кандидатов претендуют на кресла в Мажилисе

Казахстан Мажилис выборы кандидаты ЦИК выдвижение Фото: freepik
В Центральной избирательной комиссии подвели итоги выдвижения кандидатов на внеочередных выборах в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, назначенных на 19 марта, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, завершился этап выдвижения кандидатов.

"В соответствии с календарным планом подготовки проведения внеочередных выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней, назначенных на 19 марта установлено, что срок выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов начался 20 января и заканчивается 8 февраля в 18.00" Нурлан Абдиров

Он также обратил внимание на то, что особенностью текущей электоральной кампании является выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов по смешанной схеме, - по партийным спискам и по одномандатным территориальным избирательным округам. А процедура выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов районов и городов проходила полностью на основе мажоритарной системы – по одномандатным округам.

Подробнее об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса рассказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

"Все политические партии представили в ЦИК свои списки, в которые включены 283 кандидата. Все съезды проходили публично, информация о партийных списках размещена на сайте каждой политической партии, в открытом доступе". Константин Петров

В партийных списках от Народной партии Казахстана – 52 кандидата, ДПК "Акжол" – 54, от ОСДП – 19, от партии зеленых "Байтак" – 18 кандидатов, от НДПП "Ауыл" – 25, от партии "Республика" – 25 кандидатов, от партии Amanat – 90 кандидатов. Данные предоставлены в порядке, в котором поступили документы от партий в ЦИК.

По одномандатным округам выдвинуто 609 кандидатов. Из них 79 – от семи политических партий, пять кандидатов – от четырех общественных объединений и 525 кандидатов – самовыдвиженцы.

Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов. На предстоящих внеочередных выборах 69 депутатов будут избраны по партийным спискам и 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам.

Выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней назначены на 19 марта.

Читайте также

Казахстанцам пообещали существенное снижение цен на овощи

Кыргызстан и Узбекистан начали переговоры по демаркации границы

16 человек хотят вернуться в Казахстан из Турции бортом МЧС, сообщили в МИД

Анастасия Прилепская
ЦИК РК Выборы в Мажилис Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
гражданство юморист Казахстан
Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления