Сколько кандидатов претендуют на кресла в Мажилисе

В Центральной избирательной комиссии подвели итоги выдвижения кандидатов на внеочередных выборах в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, назначенных на 19 марта, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, завершился этап выдвижения кандидатов.



"В соответствии с календарным планом подготовки проведения внеочередных выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней, назначенных на 19 марта установлено, что срок выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов начался 20 января и заканчивается 8 февраля в 18.00" Нурлан Абдиров

Он также обратил внимание на то, что особенностью текущей электоральной кампании является выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов по смешанной схеме, - по партийным спискам и по одномандатным территориальным избирательным округам. А процедура выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов районов и городов проходила полностью на основе мажоритарной системы – по одномандатным округам.

Подробнее об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса рассказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

"Все политические партии представили в ЦИК свои списки, в которые включены 283 кандидата. Все съезды проходили публично, информация о партийных списках размещена на сайте каждой политической партии, в открытом доступе". Константин Петров

В партийных списках от Народной партии Казахстана – 52 кандидата, ДПК "Акжол" – 54, от ОСДП – 19, от партии зеленых "Байтак" – 18 кандидатов, от НДПП "Ауыл" – 25, от партии "Республика" – 25 кандидатов, от партии Amanat – 90 кандидатов. Данные предоставлены в порядке, в котором поступили документы от партий в ЦИК.

По одномандатным округам выдвинуто 609 кандидатов. Из них 79 – от семи политических партий, пять кандидатов – от четырех общественных объединений и 525 кандидатов – самовыдвиженцы.

Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов. На предстоящих внеочередных выборах 69 депутатов будут избраны по партийным спискам и 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам.

Выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней назначены на 19 марта.