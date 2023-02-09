МОК назвал условие для допуска российских и белорусских атлетов на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) известил мировое сообщество, что не исключает вариант участия России и Беларуси в летних Играх в Париже через год. Но атлеты должны выступить без флага и гимна, сообщает Zakon.kz.

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Недавно МОК заявил, что планирует допуск российских атлетов, которые не поддерживают военный конфликт в Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Затем официальные представители Олимпийского комитета подтвердили, что вопрос в данное время на рассмотрении, и не исключают приезда российских и белорусских атлетов в Париж.



"У нас нет планов, чтобы на Олимпиаде-2024 в Париже были российские и белорусские делегации со своими флагами. Единственный вариант, который можно рассмотреть, – это выступление нейтральных спортсменов, как это было на "Роллан Гаррос"-2022 и Открытом чемпионате Австралии-2023 по теннису". Оливье Веран, представитель МОК

Точка в этом вопросе будет поставлена летом на одной из сессий МОК. Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа.

