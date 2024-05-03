Команда беженцев из 36 человек выступит на Олимпиаде со своей эмблемой

Международный олимпийский комитет (МОК) дал добро на выступление 36 атлетов из 11 стран в составе команды беженцев на будущих Играх в Париже-2024, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба IOC, эти 36 спортсменов покажут свое мастерство в 12 олимпийских видах спорта на аренах Парижа. Они будут выступать от имени 100 млн беженцев, которые сейчас зафиксированы на планете.



"Приветствуем всех вас с распростертыми объятиями. Вы являетесь богатством нашего олимпийского сообщества. Приняв участие в Олимпийских играх, вы продемонстрируете человеческий потенциал стойкости и совершенства. Это станет символом надежды для более чем 100 млн беженцев по всему миру. Также вы ознакомите мир с масштабами кризиса беженцев. Поэтому я призываю всех во всем мире присоединиться к нам и поболеть". Президент МОК Томас Бах

Состав команды был одобрен Исполкомом МОК и основывался на ряде критериев, включая в первую очередь спортивные результаты каждого спортсмена и его статус беженца, подтвержденный Агентством ООН по делам беженцев.

"Это будет ваш момент в Париже, наслаждайтесь им. Я с нетерпением жду возможности поработать со всеми вами, чтобы сделать это событие незабываемым на всю жизнь". Глава олимпийской сборной беженцев Масома Али Зада

Впервые олимпийская сборная беженцев будет соревноваться под собственной эмблемой, объединяющей разных спортсменов и придающей команде уникальную индивидуальность.

Полный список атлетов, выступающих за команду беженцев на Олимпиаде-2024, находится здесь.

Между тем до начала масштабных игр четырехлетия осталось 84 дня. 3 мая путевку в Париж выиграла Эльжана Таниева, казахстанская гимнастка, которая стала чемпионкой Азии и квалифицировалась на Олимпиаду-2024.