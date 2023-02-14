Топ-6 бюджетных мест для свиданий в Алматы

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В Казахстане 14 февраля не считается официальным праздником. Но многие привыкли и празднуют эту дату со своими любимыми. Этот день – отличный повод отложить все дела и уделить внимание своей половинке. Zakon.kz предлагает подборку бюджетных романтических локаций для свиданий в Алматы.

Праздник уже наступил, но в запасе есть несколько часов, а значит, пора запланировать, как провести время вместе. Не бойтесь, если в кошельке недостаточно средств: эмоции и настроение сближают сильнее, чем большие затраты. Алматы – удивительный город, в котором можно организовать самые неординарные встречи. Мы собрали места, которые подойдут для влюбленных пар или просто желающих провести время вдвоем. Автокинотеатры под открытым небом. Такое времяпровождение давно стало излюбленным местом алматинцев. Особенность этого досуга заключается в том, что, не выходя из автомобиля, просто подключаясь на нужную радиочастоту, вы наслаждаетесь просмотром любимого фильма. Посмотреть кино под открытым небом может любой желающий, оплатив билет на въезде в кинотеатр. Стоимость билета на сеанс с автомобиля – 3000 тенге. Качели на Кок-Жайлау. Если вы любители активного отдыха, то пеший поход до популярного места среди всех горожан стоит однозначно устроить. Можно сделать небольшой привал, выпить кофе и перекусить. На такой пикник также не понадобится много средств. Этот маршрут ведет к урочищу Кок-Жайлау и считается одним из самых легкодоступных в горной местности. С ним справится даже новичок при наличии соответствующей горной экипировки. Дойдя до локации, можно сделать романтические фотографии на качелях на фоне заснеженных гор. Расположение: в 10 км от города Алматы. Тропа проходит через живописное ущелье Ким-Асар. Творческие мастер-классы в арт-студии. Небанальный и интересный вариант для романтической встречи. Здесь можно не только нарисовать совместную картину, но и пройти урок по гончарному мастерству. Такие мастер-классы не требуют от посетителей специальной подготовки. Совместные занятия творчеством сближают и вдохновляют, помогают отдохнуть от рутины и наполниться вдохновением и энергией. Стоимость мастер-класса составляет 5000-7000 тенге с человека. Мост любви. Популярное место среди алматинцев и гостей города. Локация украшена коваными цветами, а повсюду развешаны замки со значимыми для влюбленных датами. Этот ритуал пришел к нам из Европы. Один из таких мостов находится в центре города, на старой площади, со стороны улицы Панфилова. Кроме того, в парке есть пруд, на который и выходит красивый мостик, а неподалеку расположены уютные кофейни. Такая прогулка не будет затратной и оставит приятные впечатления. Поход в театр. Театр подарит свиданию отличную атмосферу, даже если вы не привыкли к такому досугу. Необязательно идти на оперу или балет, можно посетить яркую, современную постановку. Поделиться впечатлениями от спектакля можно за обедом, ужином или напитками. В среднем, билеты обойдутся от 5000 до 7000 тенге, в зависимости от постановки. Свидание на катке. Каток – отличная идея для свидания. Катаясь на коньках и держась за руки, вы испытываете по отношению к партнеру взаимное доверие. В Алматы много ледовых арен, которые работают до весны, есть открытые и закрытые площадки. Здесь можно романтично провести время вдвоем, а после делиться эмоциями в уютном заведении. Эти идеи для свидания служат хорошим помощником в поиске альтернатив. Самое главное, чтобы паре было комфортно и не скучно вместе. А какой будет встреча именно выбирает каждый сам. Читайте также Ученые назвали причины, по которым нужно бросить курить до 35 лет Как празднуют 14 февраля представители знаков зодиака Названы пять трав и цветов, которые помогут вам быстрее заснуть

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