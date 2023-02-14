Топ-6 бюджетных мест для свиданий в Алматы
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В Казахстане 14 февраля не считается официальным праздником. Но многие привыкли и празднуют эту дату со своими любимыми. Этот день – отличный повод отложить все дела и уделить внимание своей половинке. Zakon.kz предлагает подборку бюджетных романтических локаций для свиданий в Алматы.
Праздник уже наступил, но в запасе есть несколько часов, а значит, пора запланировать, как провести время вместе. Не бойтесь, если в кошельке недостаточно средств: эмоции и настроение сближают сильнее, чем большие затраты. Алматы – удивительный город, в котором можно организовать самые неординарные встречи. Мы собрали места, которые подойдут для влюбленных пар или просто желающих провести время вдвоем.
- Автокинотеатры под открытым небом. Такое времяпровождение давно стало излюбленным местом алматинцев. Особенность этого досуга заключается в том, что, не выходя из автомобиля, просто подключаясь на нужную радиочастоту, вы наслаждаетесь просмотром любимого фильма. Посмотреть кино под открытым небом может любой желающий, оплатив билет на въезде в кинотеатр. Стоимость билета на сеанс с автомобиля – 3000 тенге.
- Качели на Кок-Жайлау. Если вы любители активного отдыха, то пеший поход до популярного места среди всех горожан стоит однозначно устроить. Можно сделать небольшой привал, выпить кофе и перекусить. На такой пикник также не понадобится много средств. Этот маршрут ведет к урочищу Кок-Жайлау и считается одним из самых легкодоступных в горной местности. С ним справится даже новичок при наличии соответствующей горной экипировки. Дойдя до локации, можно сделать романтические фотографии на качелях на фоне заснеженных гор. Расположение: в 10 км от города Алматы. Тропа проходит через живописное ущелье Ким-Асар.
- Творческие мастер-классы в арт-студии. Небанальный и интересный вариант для романтической встречи. Здесь можно не только нарисовать совместную картину, но и пройти урок по гончарному мастерству. Такие мастер-классы не требуют от посетителей специальной подготовки. Совместные занятия творчеством сближают и вдохновляют, помогают отдохнуть от рутины и наполниться вдохновением и энергией. Стоимость мастер-класса составляет 5000-7000 тенге с человека.
- Мост любви. Популярное место среди алматинцев и гостей города. Локация украшена коваными цветами, а повсюду развешаны замки со значимыми для влюбленных датами. Этот ритуал пришел к нам из Европы. Один из таких мостов находится в центре города, на старой площади, со стороны улицы Панфилова. Кроме того, в парке есть пруд, на который и выходит красивый мостик, а неподалеку расположены уютные кофейни. Такая прогулка не будет затратной и оставит приятные впечатления.
- Поход в театр. Театр подарит свиданию отличную атмосферу, даже если вы не привыкли к такому досугу. Необязательно идти на оперу или балет, можно посетить яркую, современную постановку. Поделиться впечатлениями от спектакля можно за обедом, ужином или напитками. В среднем, билеты обойдутся от 5000 до 7000 тенге, в зависимости от постановки.
- Свидание на катке. Каток – отличная идея для свидания. Катаясь на коньках и держась за руки, вы испытываете по отношению к партнеру взаимное доверие. В Алматы много ледовых арен, которые работают до весны, есть открытые и закрытые площадки. Здесь можно романтично провести время вдвоем, а после делиться эмоциями в уютном заведении. Эти идеи для свидания служат хорошим помощником в поиске альтернатив. Самое главное, чтобы паре было комфортно и не скучно вместе. А какой будет встреча именно выбирает каждый сам.
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