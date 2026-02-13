Серьезные выводы: любовный гороскоп на 14 февраля

14 февраля во многих странах значится как День святого Валентина. Для кого-то этот праздник важен как лишний повод ощутить на себе любовь второй половинки и ответить ей тем же. Для кого-то это эмоциональная проверка: серьезны ли намерения того, кто рядом, или нет, сообщает Zakon.kz.

Звезда "Битвы экстрасенсов", казахстанская ясновидящая Кажетта Ахметжанова составила гороскоп, как пройдет 14 февраля для всех знаков зодиака.

Овен

В преддверии праздника Овны могут почувствовать нетерпение – хочется действий, ясности и эмоций без полутонов. Если они в паре, 14 февраля пройдет ярко, но только если Овен позволит себе быть мягче, а не брать инициативу целиком на себя.

Одинокие Овны могут получить неожиданное сообщение или приглашение буквально накануне праздника. После 14 февраля они поймут, кто действительно готов идти с ними дальше, а кто был лишь мимолетным эпизодом, пишет Starhit.

Телец

День святого Валентина для них будет про комфорт и ощущение надежности. Важно не шоу, а чувство, что их выбирают осознанно. В отношениях праздник пройдет спокойно, но очень тепло – особенно если Тельцы заранее обсудят ожидания.

Свободные Тельцы могут встретить 14 февраля без романтики, но уже через несколько дней судьба компенсирует это интересным знакомством. После праздника появится ощущение внутреннего спокойствия и ясности в чувствах.

Близнецы

Перед 14 февраля Близнецов может разрывать между желанием легкости и потребностью в глубине. В паре возможны разговоры, которые начнутся с шутки, а закончатся серьезными выводами.

Одинокие Близнецы могут неожиданно оказаться в центре внимания – флирт будет повсюду. Сам праздник пройдет нестандартно, возможно, без привычных атрибутов, но с яркими эмоциями. После него многое встанет на свои места, особенно в вопросе, с кем им действительно по пути.

Рак

Для Раков этот период очень эмоциональный. Накануне праздника могут всплыть старые чувства или воспоминания, особенно если прошлые отношения были значимыми. В паре 14 февраля станет моментом сближения, если Раки не будут ждать идеального сценария.

Одинокие Раки могут провести этот день в размышлениях, но уже после праздника появится ощущение, что сердце снова готово открываться. Главное – не закрываться в себе.

Лев

Львы ждут внимания и подтверждений чувств, и 14 февраля покажет, получают ли они их в достаточной мере. В отношениях праздник может пройти ярко, но только если Лев не будет проверять партнера на прочность.

Одинокие Львы могут получить признание, которое поднимет самооценку, но не факт, что за ним последует продолжение. После праздника станет ясно, кто восхищается вами, а кто действительно любит.

Дева

Девы могут подходить к празднику скептически, но именно это сыграет им на руку. В паре 14 февраля пройдет без лишнего пафоса, зато с ощущением близости и доверия.

Одинокие Девы могут неожиданно почувствовать симпатию к человеку, которого раньше не рассматривали в романтическом ключе.

"После праздника появится желание навести порядок не только в делах, но и в чувствах", – отметила Кажетта Ахметжанова.

Весы

Для них День святого Валентина – важная эмоциональная точка. В отношениях праздник станет зеркалом: либо вы почувствуете гармонию, либо поймете, где давно нарушен баланс.

Свободные Весы могут встретить 14 февраля в компании, где внезапно возникнет сильная химия. После праздника возможны решения, которые вы долго откладывали – особенно в вопросах обязательств и выбора.

Скорпион

Накануне праздника Скорпионы могут вести себя сдержанно, даже если внутри бушуют эмоции. В паре 14 февраля пройдет глубже, чем кажется со стороны – возможно, без громких слов, но с важными жестами.

Одинокие Скорпионы могут притянуть человека, который вызовет сильный эмоциональный отклик. После праздника станет ясно, стоит ли углублять эту связь или оставить ее на уровне интереса.

Стрелец

Вы можете воспринимать 14 февраля как игру, но события вокруг заставят взглянуть на любовь серьезнее. В отношениях возможны спонтанные планы или поездка, которая добавит романтики.

Свободные Стрельцы могут познакомиться с человеком, который сначала покажется просто приятным собеседником. После праздника ситуация может резко развиться, если вы позволите себе не убегать от чувств.

Козерог

Они не склонны придавать праздникам слишком большое значение, но этот День святого Валентина окажется показательным. В паре Козероги почувствуют, насколько партнер готов вкладываться эмоционально.

Одинокие Козероги могут неожиданно получить знак внимания от человека, которого давно знают. После 14 февраля появится желание строить что-то более устойчивое и долгосрочное, а не довольствоваться полумерами.

Водолей

Для них этот период будет нестандартным. Водолеи могут провести 14 февраля не так, как планировали, и именно это сделает день запоминающимся. В отношениях возможны неожиданные разговоры, которые сблизят сильнее, чем романтические жесты.

Свободные Водолеи могут почувствовать симпатию к человеку, который отличается от их привычного типа. После праздника Водолеи будут по-новому смотреть на любовь и свои потребности в ней.

Рыбы

День святого Валентина может получиться очень чувственным, даже если внешне он пройдет скромно. В паре Рыбы почувствуют тонкую эмоциональную связь и желание заботиться друг о друге. Одинокие Рыбы могут провести этот день в мечтах, но уже вскоре после праздника появится шанс воплотить их в реальность. Главное – не идеализировать слишком сильно и позволить событиям развиваться естественно.

