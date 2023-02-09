Итоги выдвижения кандидатов и аккредитации международных наблюдателей подвели в ЦИК

9 февраля под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, сообщает Zakon.kz.

В рамках шестого заседания текущей избирательной кампании ЦИК рассмотрела следующие вопросы:



Об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов; Об аккредитации наблюдателей иностранных государств и международной организации на внеочередные выборы депутатов Мажилиса.

В заседании приняли участие председатели и члены территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента (в режиме видеоконференции), представители политических партий, средств массовой информации.

Также присутствовали представители Миссии по наблюдению за выборами Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

По первому вопросу с докладом выступил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.

Он сообщил, что ЦИК к участию в выборах депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам допустили все 7 политических партий, предоставивших в ЦИК партийные списки, в которые включили 283 кандидата.

Константин Петров подчеркнул, что в разрезе списков политических партий в Мажилис статистика выглядит следующим образом:

"Народная партия Казахстана" – 52 кандидата;

"Демократическая партия Казахстана "Ак жол" – 54 кандидата;

"Общенациональная социал-демократическая партия" – 19 кандидатов;

Казахстанская партия зеленых "Байтақ" – 18 кандидатов;

"Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" – 25 кандидатов;

"Партия "Respubliсa" – 25 кандидатов;

"Партия "AMANAT" – 90 кандидатов.

В каждом партийном списке количество представителей трех категорий: женщин, молодежи, лиц с инвалидностью – по совокупности составляет не менее 30% от общего числа включенных в него лиц.

В настоящее время ЦИК направила запросы в уполномоченные госорганы на установление соответствия лиц, включенных в партийный список, требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах.

Вопрос регистрации каждого партийного списка будет подробно рассматриваться на заседаниях ЦИК по мере поступления ответов государственных органов.

Также он сообщил, что по 29 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов Мажилиса выдвинуты 609 кандидатов или в среднем на один мандат 21 человек; 79 кандидатов выдвинуты 7 политическими партиями, 5 кандидатов выдвинуты четырьмя общественными объединениями, 525 или 86,21 % – самовыдвижением.

В текущей выборной кампании в 223 маслихата по республике избирается 3415 депутатов, в том числе 668 – в областной маслихат, 617 – городские, 2130 – в районные.

В разрезе партий статистика списков в маслихаты следующая:

"Демократическая партия Казахстана "Ак жол" – 200 кандидатов (20 регионов);

"Партия "AMANAT" – 699 кандидатов (20 регионов);

"Народно–демократическая патриотическая партия "Ауыл" – 136 кандидатов (20 регионов);

Казахстанская партия зеленых "Байтақ" – 93 кандидатов (19 регионов, кроме Костаная);

"Общенациональная социал–демократическая партия" – не представлено кандидатов (20 регионов);

"Народная партия Казахстана" – 182 кандидата (20 регионов);

"Партия "Respubliсa" – 161 кандидатов (20 регионов).

По одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов областного маслихата выдвинуты 1720 кандидатов, по выборам депутатов городского и районных маслихатов 10 124 кандидата.

Константин Петров подчеркнул, что вся информация об итогах выдвижения размещена на сайтах территориальных избирательных комиссий, а также сводная информация по регионам со ссылками – на сайте ЦИК.

Также об итогах выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов в регионах отчитались председатели территориальных избирательных комиссий, которые подробно проинформировали о ходе текущей кампании, результатах выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней и принимаемых мерах по проведению выборной кампании.

Подводя итоги первого вопроса Нурлан Абдиров, отметил, что согласно представленной информации, все 7 зарегистрированных политических партий будут участвовать в политической гонке за 69 мандатов Мажилиса. По 29 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов Мажилиса выдвинуты 609 кандидатов или в среднем на один мандат 21 человек.

Наибольшая конкуренция по 63 человека в двух округах города Астаны, наименьшая – 8 человек в округе области Ұлытау.

"Среди кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней представлены 119 партийных списков. В этих списках – 1471 кандидат. По мажоритарной системе – 11 844 кандидата. В общей сложности, в депутаты Мажилиса и маслихаты выдвигается 14 207 кандидатов". Нурлан Абдиров

Одновременно он отметил, что в 18:00 8 февраля завершилось выдвижение кандидатов, являющееся одним из важнейших этапов избирательного процесса. Данный этап отметился очень высокой активностью.

Переходя ко второму вопросу повестки дня, Нурлан Абдиров отметил, что в рамках текущей избирательной кампании продолжается процедура аккредитации наблюдателей от иностранных государств и международных организаций по представлениям Министерства иностранных дел. Он также напомнил, что согласно Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Мажилиса, процедура аккредитации завершается 13 марта в 18.00 часов.

По данному вопросу с докладом выступил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

В частности, он отметил, что с момента открытия 20 января 2023 года института международного наблюдения Центральной избирательной комиссией аккредитованы 25 наблюдателей от 1 одного иностранного государства и 2 международных организации.

По состоянию на 9 февраля от МИД на аккредитацию представили кандидатуры еще 37 наблюдателей от 2 иностранных государств и 1 международной организации.

От Китая на аккредитацию представлены 2 кандидатуры, от Королевства Нидерландов – 3 кандидатуры.

От Миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами на аккредитацию представлены еще 32 наблюдателя.

По итогам заседания для представителей СМИ был проведен традиционный брифинг, на котором члены Центральной избирательной комиссии ответили на все вопросы журналистов.