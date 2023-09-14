В ЦИК обсудили организацию выборов акимов районов и городов областного значения

14 сентября под председательством Нурлана Абдирова прошло заседание Центральной избирательной комиссии по вопросам организации и проведения прямых выборов акимов районов и городов областного значения в пилотных регионах, сообщает Zakon.kz.

В заседании приняли участие должностные лица и представители Генпрокуратуры, Агентства по делам государственной службы, министерств юстиции, внутренних дел, культуры и информации, а также представители политических партий и средств массовой информации.

Председатели и члены территориальных избирательных комиссий областей, районов и городов областного значения участвовали в заседании в режиме видеоконференции.

Трансляция заседания проходила на интернет-ресурсе ЦИК и Youtube, с обеспечением сурдоперевода.

Открывая заседание Нурлан Абдиров отметил, что инициатива Главы государства о проведении прямых выборов акимов районов и городов областного значения является важным этапом процесса политических реформ, направленных на децентрализацию государственного управления и расширение прямого участия граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти.

Необходимая правовая база для проведения данных выборов сформирована в прошлом году.

В соответствии с полномочиями, маслихаты 17 областей утвердили перечень 45 районов и городов областного значения для проведения выборов в пилотном режиме, а также установили их дату – 5 ноября.

По первому вопросу заседания об утверждении Типового календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов и установлении форм избирательных документов с докладом выступил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

В соответствии со статьей 113-1 Конституционного закона о выборах основанием для назначения выборов является решение маслихата об установлении перечня пилотных регионов и даты проведения выборов акима района, города областного значения.

Выборы акима района, города областного значения назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией не менее чем за 50 дней до даты проведения выборов акима района, города областного значения, установленной решением маслихата. Сообщение о дне выборов публикуется в местных средствах массовой информации.

В рамках доклада Константин Петров остановился на каждом этапе избирательной кампании.

Так, выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за тридцать дней до дня проведения выборов.

Если на день окончания срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатов в акимы, то соответствующая территориальная избирательная комиссия продлевает срок выдвижения кандидатов не более чем на три дня.

Константин Петров сообщил, что кандидаты могут выдвигаться следующими способами:

политическими партиями, зарегистрированными в установленном порядке, из числа своих членов. При этом политическая партия вправе выдвигать лишь одного кандидата в одном избирательном округе; путем самовыдвижения, при поддержке не менее 1% от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа имеющих право голосовать.

При этом вышестоящий аким, в случае отсутствия выдвинутых кандидатов либо выдвижения одного кандидата на день окончания срока выдвижения, вправе выдвинуть двух, либо одного кандидата соответственно.

Регистрация кандидатов начинается после получения избирательной комиссией всех необходимых документов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за 25 дней до дня выборов.

Предвыборная агитация кандидатов начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, т.е. за 25 дней до дня выборов, и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Проведение предвыборной агитации регламентировано Конституционным законом о выборах.

Итоги выборов устанавливаются территориальной избирательной комиссией района (города) в течение трех дней (пункт 1 статьи 113-10 КЗ о выборах).

Избранным акимом считается кандидат, набравший большее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании по сравнению с другими кандидатами.

Также Константин Петров проинформировал присутствующих об установлении форм избирательных документов для предстоящей выборной кампании.

Так, Центризбиркомом утверждены 16 форм избирательных документов по выборам акимов районов, городов областного значения.

Предлагаемые формы избирательных документов предусмотрены для оформления выборных процедур избирательных комиссий на конкретных этапах кампании: выдвижения, регистрации и установлении итогов.

По второму вопросу повестки дня о требованиях к кандидату в акимы районов, городов областного значения с докладом выступил член ЦИК Шавхат Утемисов. Он доложил, что в соответствии со ст.113-2 Конституционного закона, для проверки соответствия требованиям законодательства в сфере государственной службы кандидат в акимы представляет в соответствующую территориальную избирательную комиссию документы, перечень которых установлен совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 21 июня 2021 г. № 102 и Постановлением Центризбиркома от 22 июня 2021 г. № 4/407.

Так, согласно требованиям аким избирается населением соответствующей административно-территориальной единицы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании из числа граждан Республики Казахстан в возрасте не моложе 25 лет.

В соответствии с Конституцией не имеют право быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Согласно Конституционному закону не может быть кандидатом в акимы лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Он также отметил, что аким района и города областного значения является политическим государственным служащим и ему предъявляются дополнительные требования по стажу работы и роду деятельности, образованию, которые установлены Квалификационными требованиями к отдельным политическим государственным должностям, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 485.

Более детально о квалификационных требованиях к кандидатам разъяснил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Азамат Жолманов.

По третьему вопросу об электоральном обучении членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса на предстоящих выборах акимов выступила член ЦИК Сабила Мустафина.

Она сообщила, что на сегодняшний день совместно с Центром электорального обучения были организованы два республиканских обучающих семинара. Обучающий контент включал разъяснения новелл законодательства в части проведения выборов акимов, их практического применения. Также были проведены тренинги по оформлению избирательной документации и эффективным коммуникациям с участниками избирательного процесса.

Разработан Учебно-методический комплекс, в котором содержится совокупность правовых норм, информационных материалов, практических рекомендаций по вопросам организации и проведения выборов акимов районов и городов областного значения. Данный УМК ориентирован на организаторов выборов в качестве методического пособия на весь электоральный период. Он размещен на сайте ЦИК.

По словам Сабилы Мустафиной цикл обучающих мероприятий будет продолжен и непосредственно в период кампании. Так, посредством интернет-ресурса ЦИК будет организовано Дистанционное обучение и тестирование для членов территориальных и участковых избирательных комиссий, задействованных в организации и проведении выборов акимов, а также на базе Центра электорального обучения пройдет ряд онлайн-семинаров для членов теризбиркомов всех областей и 45 районов и городов областного значения.

Традиционно будут проводиться инспекционные выезды Председателя и членов Центральной избирательной комиссий в каждый район и город областного значения, в котором запланированы выборы.

С докладом по четвертому вопросу об информационном сопровождении выборов выступила член ЦИК Анастасия Щегорцова, которая отметила, что в соответствии с Конституционным законом гласность и открытость являются основами деятельности избирательных комиссий.

Заседания избирательных комиссий проходят в открытом формате. Могут присутствовать кандидаты, доверенные лица, наблюдатели, представители средств массовой информации.

Анастасия Щегорцова подчеркнула основные аспекты выборного законодательства, связанные с информационной работой, в том числе отметив, что избирательные комиссии должны создать все условия для свободного ознакомления всех заинтересованных лиц с их решениями.

Член ЦИК довела до территориальных избирательных комиссий ключевые аспекты информационного обеспечения данной кампании, разъяснительной работы и информирования о дне голосования. Также отметила, что в целях удобства получения информации участниками избирательного процесса и единообразного наполнения интернет-страниц территориальных избирательных комиссий, разработана соответствующая Инструкция, в которой отражен четкий алгоритм по созданию соответствующих разделов и подразделов, размещению документов и дальнейшего наполнения страниц.

На сайте ЦИК вся информация регионов будет агрегироваться в специальном разделе. С завтрашнего дня он будет доступен для пользователей.

По данному вопросу Председатель ЦИК поручил председателям территориальных избирательных комиссий обеспечить всем участникам избирательного процесса доступ к информации о выборах и взять работу в данном направлении под свой личный контроль. Нурлан Абдиров также обратил внимание коллег из Министерства культуры и информации на обеспечение своевременного и полного информационного сопровождения избирательной кампании.

По пятому вопросу о рассмотрении обращений физических и юридических лиц в период подготовки и проведения в пилотном режиме выборов акимов районов, городов областного значения выступил член ЦИК Асылбек Смагулов.

Он напомнил участникам заседания, что порядок рассмотрения, приема, регистрации, возврата и отзыва обращений и жалоб регламентированы Конституционным законом "О выборах" и Административным процедурно-процессуальным кодексом.

Также он обратил внимание на то, что согласно требованиям Конституционного закона, территориальные избирательные комиссии руководят деятельностью нижестоящих территориальных и участковых избирательных комиссий, рассматривают заявления и жалобы на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий.

В свою очередь участковые избирательные комиссии обеспечивают организацию и проведение выборов и рассматривают заявления и жалобы по вопросам подготовки и организации голосования и принимают по ним решения. Таким образом, физическим и юридическим лицам необходимо обращаться в соответствующие избирательные комиссии на местах.

В ходе заседания секретарь ЦИК Мухтар Ерман дал разъяснения по вопросу Института международного наблюдения на этих выборах.

В частности, он отметил, исходя из опыта предыдущих кампаний, Миссии международных наблюдателей проявляют интерес только к страновым избирательным кампаниям. На выборах в местные органы власти они, как правило, мониторинг не осуществляют.

Завершая заседание Нурлан Абдиров подчеркнул, что перед ЦИК и центральными государственными и местными исполнительными органами, вовлеченными в избирательный процесс, стоит масштабная задача – необходимо обеспечить проведение предстоящих выборов в строгом соответствии с законодательством.

Учитывая, что подобные выборы проводятся впервые, со стороны Центральной избирательной комиссии будет оказан весь комплекс нормативной и методической поддержки. При этом Центральная избирательная комиссия будет строго контролировать законность, прозрачность и справедливость предстоящих выборов.

Обращаясь к территориальным избирательным комиссиям, Нурлан Абдиров подчеркнул, что, как и в прошлых кампаниях, будут проводиться инспекционные поездки в пилотные районы и города, где будут проводиться выборы акимов.

Он также обратил внимание ТИК на обеспечение избирательных прав лиц с инвалидностью, как один из важнейших приоритетов работы организаторов выборов. Глава ЦИК поручил держать на особом контроле вопрос создания условий для голосования на избирательных участках для данной категории избирателей.

По итогам заседания для представителей СМИ был проведен традиционный брифинг, на котором члены ЦИК обстоятельно ответили на интересующие журналистов вопросы.