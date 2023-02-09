Стихийной свалкой близ Актобе заинтересовались экологи

В пригороде Актобе выявили уже 800 таких стихийных полигонов. На их ликвидацию требуется больше 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В пригороде Актобе появилась незаконная свалка, которая грозит настоящим бедствием. Неизвестные выгружают тонны отходов прямо под забором мусорного полигона. Сюда привозят внутренности и даже целые туши животных, сообщает КТК.



Две недели назад это место уже взяли на заметку полицейские. Тогда водитель КАМАЗа вывалил две машины помидоров. Испорченные томаты из местных теплиц наделали много шума. После резонанса шофера оштрафовали и заставили прибираться.

Теперь здесь и лежат разделанные туши и внутренности животных, рога коров вперемешку со строительными и бытовыми отходами. На свалку даже выбросили легковоспламеняющуюся муку.

Незаконной свалкой сразу заинтересовались экологи. Они заявили о намерении найти и наказать нарушителей.

"Это еще пока что зимний период, холодно. Здесь еще можно более-менее дышать. Подвоз осуществлен был недавно. Вы видите, что до сих пор открыто, то есть недавно привезенный, снегом не припорошенный. Люди видят, что сюда можно привозить. Чувствуют свою безнаказанность и везут сюда чуть ли не постоянно КАМАЗами". Активист Евгений Лазарчук

В пригороде, как выяснилось, уже 800 таких стихийных полигонов, на их ликвидацию требуется больше 100 миллионов тенге.