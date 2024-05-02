Земельные участки возле огромной стихийной свалки выдали жителям Актобе

Жителям Актобе выдали земельные участки прямо возле стихийной свалки. Горы отходов, уверяют люди, сюда незаконно привозят грузовики. Поймать нарушителей, по словам горожан, никто не может. Нелегальный полигон уже растянулся на несколько километров, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, земельные участки в новом жилом массиве "Рауан-2" очередники стали получать с 2017 года. Люди рассказывают: мечтали жить на свежем воздухе, но оказались возле стихийной свалки. Причем, горы мусора с каждым днем становятся все выше. Строительные и бытовые отходы вывозят сюда грузовиками. Но поймать нарушителей никто не может.

"Мусор тайком вывозят, свежий мусор закидывают в лесопосадку. Мы за этим следить не можем, это должна полиция заниматься, они знают все, но не следят, значит, раз сюда привозят, выгружают. Они должны отлавливать их и штрафовать конкретно!" Житель Актобе Базарбай Бекжигитов

По словам местных жителей, стихийная свалка образовалась задолго до возникновения новых жилых массивов. Теперь она растянулась почти на два километра. На протяжении нескольких лет люди требуют расчистить территорию. Кроме того, выяснилось, что некоторые земельные участки располагаются прямо среди гор мусора.

"Два года требуем, чтобы убрали. Все отсюда летит на дома, бумага, пакеты. К тому же, прямо здесь, на мусорке, земельные участки выделили! Выдавать под ИЖС собираются. Но для начала нужно все расчистить! До этого выделяли 50 млн на вывоз мусора, нам в отделе ЖКХ говорили. Обещали начать работы, так ничего не сделали. А мы сколько лет ждем". Житель Актобе Бахытбек Нагыпбеков

По словам властей, проблема стихийных свалок в городе стоит остро. В прошлом году по итогам космического мониторинга было выявлено около 20 таких точек. Например, только эта свалка занимает более 10 га. За все годы на ней скопилось свыше 20 тыс. тонн отходов.

"На сегодняшний день 239 млн тенге выделено. Сейчас идут конкурсные процедуры. В течение 10 рабочих дней должен определиться победитель, после работы будут начаты". Замакима района Алматы в города Актобе Дархан Тлеуов

Ликвидировать стихийную свалку возле жилого массива "Рауан-2" власти обещают в течение месяца. Кроме того, чиновники рекомендовали жителям сообщать о фактах незаконного вывоза мусора. Нарушителям грозит штраф от 73 до 369 тыс. тенге.

Ранее в МВД отчитались, что по состоянию на 1 мая полиция выявила 127 стихийных свалок в Казахстане.