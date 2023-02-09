Паводки могут поднять ртуть со дна Нуры: карагандинцы просят взять пробы

Больше 40 лет на берегу работал завод по выпуску карбита и углекислоты. Отходы от производства вместе с опасным веществом попали в реку, сообщает Zakon.kz.

10 лет назад водную артерию почистили. Но старый коллектор, через который проходили стоки, все еще представляет опасность, уверены эксперты, сообщает телеканал "Астана".

И приводят результаты исследования, которое показало наличие элемента даже в грудном молоке у местных жительниц.



Александр Жукевич в селе Чкалово живет уже больше 50 лет. Бывший сотрудник химического завода хорошо знает, как опасна для человека ртуть. За десятилетия работы производство, которое располагалось в Темиртау, сбросило до трех тысяч тонн ядовитого металла. И хотя реку почистили - убрали часть зараженного грунта - местные жители опасаются за свое здоровье. И просят провести специальный медосмотр почти 700 человек.

"А как ты ее почувствуешь? Ее ртуть не почувствуешь. Она тяжелая. Надо пробы грунта брать, и вот сбросной арык надо пробы брать. Пусть и экологи приедут. Пусть сделают полностью медосмотр. Машины, медики, все пусть смотрят, что у нас есть, что у нас нет". Александр Жукевич

Приток реки Нуры находится в 200 метрах от поселка Чкалово. Здесь водится рыба, сюда приходит на водопой скот. Сейчас зимой он спокойный. А вот весной с паводком разливается и уходит в Нуру вниз по течению.

Опасения людей – не на пустом месте. В 2019 году независимые экологи из Чехии провели ревизию Нуры. Озвучивать их результаты даже сейчас страшно, говорят карагандинские ученые.

"Нас больше всего беспокоит сейчас, что остановилась эта история, как будто проблема решена. Потратили почти 180 миллионов долларов. Их нам отдавать надо. Это в кредит залезли, а проблема не решилась. Ртуть вызывает тяжелые заболевания. Это и снижение умственного развития детей. Мы делали исследование и обнаруживали ртуть в грудном молоке женщины, в волосах. Это все неизбежно. Особенно у людей, которые живут около реки". Директор экомузея Караганды Дмитрий Калмыков

Изменилась ли ситуация спустя три года, вопрос спорный, говорят независимые эксперты. Государственные учреждения мониторят только природные ресурсы – проверяют воду, грунт. Пробы пока чистые. Однако ртуть – тяжелый переходный металл, и, по мнению специалистов, лежит под илом. Обильные паводки могут все поднять на поверхность. Известно также, что старый коллектор, через который проходили стоки, все еще опасен.

"Сам коллектор загрязнен ртутью. Есть вероятность вторичного загрязнения самой реки. В связи с этим ведется мониторинг. Если смотреть данные Казгидромета, то превышений по ртути пока нет. Ситуация стабильная". И.о руководителя Департамента экологии по Карагандинской области Дархан Исжанов

Работы по полной замене зараженного коллектора завершатся в 2025 году, отмечают в департаменте. А пока берут пробы в паводковый период. Нура – крупнейшая река Центрального Казахстана протяженностью более 900 километров. Впадает в озеро Тенгиз, несет свои воды и в Есиль с Иртышом.