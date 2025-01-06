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Происшествия

Затонувшую в Семее машину подняли со дна реки, людей внутри не оказалось

Семей, машина утонула в Иртыше, люди, поиски, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 13:38 Фото: МЧС РК
В Семее 6 января продолжаются поисково-спасательные работы после падения в реку легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, с помощью инженерной техники воинской части спасатели извлекли из Иртыша затонувший автомобиль.

Людей внутри не оказалось, поэтому поиски двух человек ведут более 100 сотрудников ведомства.

5 января 2024 года в Семее автомобиль упал с обрыва в реку Иртыш во время гонок. Одному человеку удалось спастись. Во время поисково-спасательных работ нашли тело одного погибшего. Всего в машине было четыре человека.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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