Затонувшую в Семее машину подняли со дна реки, людей внутри не оказалось
Фото: МЧС РК
В Семее 6 января продолжаются поисково-спасательные работы после падения в реку легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, с помощью инженерной техники воинской части спасатели извлекли из Иртыша затонувший автомобиль.
Людей внутри не оказалось, поэтому поиски двух человек ведут более 100 сотрудников ведомства.
5 января 2024 года в Семее автомобиль упал с обрыва в реку Иртыш во время гонок. Одному человеку удалось спастись. Во время поисково-спасательных работ нашли тело одного погибшего. Всего в машине было четыре человека.
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