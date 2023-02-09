Елена Рыбакина разбила экс-первую ракетку мира

Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 и финалистка Australian Open-2023 Елена Рыбакина сыграла во втором круге турнира одиночного разряда в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

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Рыбакина (десятая ракетка мира) встретилась на корте с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (20-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:2, сообщает Sports.kz.

Встреча продлилась один час и девять минут.



Во время игры казахстанка исполнила три подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Кроме того, Елена выиграла девять очков и пять геймов подряд.

Плишкова в прошлом занимала первую строчку мирового рейтинга и дважды выходила в финалы турниров "Большого шлема" (Уимблдон-2021 и US Open-2016).