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Елена Рыбакина разбила экс-первую ракетку мира

Елена Рыбакина разбила экс-первую ракетку мира Фото: пресс-служба НОК
Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 и финалистка Australian Open-2023 Елена Рыбакина сыграла во втором круге турнира одиночного разряда в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

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Рыбакина (десятая ракетка мира) встретилась на корте с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (20-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:2, сообщает Sports.kz.

Встреча продлилась один час и девять минут.

Во время игры казахстанка исполнила три подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Кроме того, Елена выиграла девять очков и пять геймов подряд.

Плишкова в прошлом занимала первую строчку мирового рейтинга и дважды выходила в финалы турниров "Большого шлема" (Уимблдон-2021 и US Open-2016).

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