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Елена Рыбакина: Я показала отличный теннис

Елена Рыбакина прокомментировала свою победу на турнире WTA-500 в Абу-Даби Фото: WTA
Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала свою победу на турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

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В финале турнира Mubadala Abu Dhabi Open Елена Рыбакина выиграла у россиянки Дарьи Касаткиной (№13 WTA) со счетом 6:1, 6:4.

"Я подходила к этой неделе без особых ожиданий, потому что в Мельбурне у меня были некоторые проблемы, и нам нужно было время, чтобы вернуться на корт. Я просто пыталась провести как можно больше матчей. Я очень горжусь этой неделей. С каждым матчем я чувствовала себя все увереннее. Я очень довольна этой неделей и тем, как я играла. По-моему, я показала отличный теннис. В финале я была очень сосредоточена с самого начала и до конца. Я очень горжусь", – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Для сильнейшей теннисистки страны это второй трофей в сезоне, в прошлом месяце она стала чемпионкой состязаний WTA-500 в Брисбене (Австралия).

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– 7 титул в карьере;

– 2 титул в 2024 году;

– 2 титул WTA 500.

Из Абу-Даби Елена Рыбакина отправилась в Доху на турнир категории WTA-1000. На "тысячнике" в Катаре казахстанка получила третий номер посева и начнет выступление со второго круга. 

Благодаря успеху в Абу-Даби Елена Рыбакина поднялась в мировом рейтинге на четвертое место.

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