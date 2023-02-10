Люди могут высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет - Илон Маск

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет - вполне реально. Об этом написал в своем Twitter, сообщает Zakon.kz

"Стоит признать, что я оптимист <...>, но полагаю, что через 5 лет это [высадка людей на Марсе] возможно, а через 10 лет - весьма вероятно". Илон Маск

По информации ТАСС SpaceX разрабатывает корабль многоразового использования Starship, который предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы.

Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.

Как сообщали ранее основатель Microsoft Билл Гейтс призвал владельца SpaceX и Twitter Илона Маска не летать на Марс, а вложить деньги в разработку и производство вакцин.