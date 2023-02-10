Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Астане ученики начальных классов переведены в онлайн-формат

В Астане ученики начальных классов переведены в онлайн-формат Фото: freepik
Столичные школьники сегодня будут учиться дома. Из-за мороза занятия для учеников начальных классов переведены в онлайн-формат, сообщает Zakon.kz

"В связи с ухудшением погодных условий 10 февраля 2023 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении в управления образования города Астаны.

Как сообщали ранее синоптики прогнозируют снег с метелью на большей части Казахстана.

Читайте также

"Директор" центра по подготовке к ЕНТ задержан в Алматы

Экс-министр Аймагамбетов получил должность в университете КАЗГЮУ

Минпросвещения разработало поправки в законодательство по вопросам образования и защиты прав ребенка

Елена Вебер
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
гражданство юморист Казахстан
Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
курс тенге к доллару
Почему третью неделю подряд укрепляется тенге, рассказали эксперты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления