В Астане ученики начальных классов переведены в онлайн-формат

Столичные школьники сегодня будут учиться дома. Из-за мороза занятия для учеников начальных классов переведены в онлайн-формат, сообщает Zakon.kz

"В связи с ухудшением погодных условий 10 февраля 2023 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении в управления образования города Астаны.

Как сообщали ранее синоптики прогнозируют снег с метелью на большей части Казахстана.