Учеников Актюбинской области перевели на онлайн обучение

Школьники Актюбинской области 7 февраля будут учиться онлайн, сообщает Zakon.kz.

"07.02.2024 года, в связи с неблагоприятными погодными условиями, во всех образовательных учреждениях Актюбинской области обучение будет организовано дистанционно", – сообщило Актюбинское областное управление образования.

Синоптики накануне прогнозировали, что с 6 на 7 февраля на большей части региона ожидается понижение температуры до -7 - 3 градусов, буран и гололед.

О погоде в Казахстане на 7 февраля читайте здесь.