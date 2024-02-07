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Учеников Актюбинской области перевели на онлайн обучение

школьники Актюбинской области на дистанционном обучении Фото: elements.envato.com
Школьники Актюбинской области 7 февраля будут учиться онлайн, сообщает Zakon.kz.
"07.02.2024 года, в связи с неблагоприятными погодными условиями, во всех образовательных учреждениях Актюбинской области обучение будет организовано дистанционно", – сообщило Актюбинское областное управление образования. 

Синоптики накануне прогнозировали, что с 6 на 7 февраля на большей части региона ожидается понижение температуры до -7 - 3 градусов, буран и гололед. 

О погоде в Казахстане на 7 февраля читайте здесь.

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