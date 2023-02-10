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Сколько казахстанцев покинуло страну в 2022 году

сколько казахстанцев выехало из страны Фото: акимат Алматы
По данным Бюро национальной статистики, в январе-декабре 2022 году выбыло 24 239 человек, число прибывших в страну составило 17 293 человека. Сальдо миграции по-прежнему отрицательное и составило -6 946 человек, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают статистики, по сравнению с 2021 годом число прибывших в Казахстан увеличилось на 57,5%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 24,7%.

Основной миграционный обмен страны происходит со странами СНГ. Так, доля прибывших в Казахстан из стран СНГ составила 85,9%, доля выбывших в эти страны – 83,4%.

Межрегиональная миграция имеет положительное сальдо в четырех регионах страны: в Алматы прибыло 35 302 человека, в Астану – 33 798 человек, в Шымкент – 2756 человек, а также в Алматинскую область – 898 человек.


сальдо миграции

Фото: Бюро национальной статистики

По данным на 1 января 2023 года, численность Казахстана составила 19 765 004 человека, из них горожане – 12 208 259, сельские жители – 7 556 745 человек.



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