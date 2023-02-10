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Законодательство РК

Оформление СНТ станет обязательным на ввоз и вывоз сельхозкультур с 10 февраля

оформление СНТ на ввоз и вывоз сельхозкультур станет обязательным Фото: pixabay
Соответствующий приказ был подписан министром финансов 22 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает, что с 10 февраля 2023 года при импорте и экспорте зерна и отдельных видов сельскохозяйственных культур по определенным товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС вводится обязательное требование по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ).

После вступлении в силу обязательного оформления СНТ за непредставление либо несвоевременное представление сопроводительных накладных, несоответствие наименования, недостоверное отражение количества (объема) товаров в СНТ налагается штраф от 5 до 30 МРП (от 17 250 до 103 500 тенге) в зависимости от субъекта предпринимательства.

По другим товарным позициям обязательное оформление СНТ вводится в действие по завершении пилотного проекта с 1 апреля 2023 года.

Вместе с тем, в рамках проекта приказа МФ РК предусматривается сокращение обязательств по оформлению СНТ и применению Виртуального склада.

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