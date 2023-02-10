Кто из знаков зодиака встретит настоящую любовь в канун Дня святого Валентина

Каким пяти знакам зодиака судьба подарит настоящую любовь в канун Дня святого Валентина, который отмечают 14 февраля. Об этом рассказала парапсихолог Саона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в топ-5 эксперта вошли представители Скорпионов, Рыб, Тельцов, Водолеев и Раков.

Скорпион

В феврале те Скорпионы, кто все еще одинок, получат прекрасную возможность познакомиться с интересным человеком.

Скорее всего, это произойдет благодаря сватовству вашего близкого друга. Но прежде чем что-то предпринимать, узнайте этого человека получше. Если вы недавно расстались после длительных отношений, подождите некоторое время, прежде чем бросаться в бой. Вы будете чаще выходить в свет и встретите новых людей. Кроме того, вы можете возобновить отношения со старым другом или бывшей пассией.

Рыбы

Романтика выйдет для Рыб на первый план в начале февраля.

Ваше настроение, скорее всего, будет приподнятым, и вы будете смотреть на жизнь под новым углом. Тем из вас, кто все еще одинок и находится в поисках подходящего партнера, может повезти в это время. Эти отношения имеют хорошие шансы на выживание, поэтому не жалейте усилий со своей стороны, чтобы все получилось. Венера и Солнце одарят вас удачей и помогут избежать проблем.

Телец

Первая половина февраля будет для Тельцов особенной – они увидят, как в их жизнь ворвется любовь, которую они так долго ждали.

Знакомство с новым потенциальным партнером будет очень увлекательным и поддержит вас в отличном настроении в течение всего месяца. В это время вы внимательны к потребностям своего объекта и очень щедры, так что перед вами невозможно устоять. Тельцы, состоящие в браке, будут наблюдать возвращение гармонии в отношения после споров и напряжения последних нескольких недель.

Водолей

Личная жизнь Водолеев в первой половине февраля будет насыщенной событиями, так как они наконец-то придут к решению о том, чего хотят в сфере личной жизни.

Если вас не устраивает текущее положение дел, то это лучшее время, чтобы взять ситуацию под контроль. Смело проявляйте инициативу, дарите валентинки и пишите милые смс тому, кто вам небезразличен.

Рак

Февраль, особенно его первая половина, – один из самых романтичных периодов в году для Раков.

Если вы еще одиноки, у вас не раз будет возможность встретить кого-то очаровательного и завязать многообещающее знакомство. Воспользуйтесь такой возможностью и пригласите этого человека на свидание. Скорее всего, вы встретите свой новый любовный объект в светской обстановке. Новые отношения, скорее всего, будут стабильными, и такие проблемы, как ревность и неуверенность в себе, не будут вас беспокоить.

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