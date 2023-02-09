Астролог рассказала, кто на 14 февраля получит самый роскошный подарок

Эксперт по звездам Елена Соболева рассказала, кто окажется счастливчиками, для которых День святого Валентина приготовит гораздо больше волшебных сюрпризов, чем для всех остальных, сообщает Zakon.kz.

По словам астролога, как пишет портал FTimes.ru, на подарки звезд могут смело рассчитывать люди, родившиеся с 11 по 16 марта, с 12 по 17 июля, с 12 по 17 ноября. Вселенная укутает их невероятной атмосферой истинной взаимной любви. Прекрасную возможность встретить любовь, получить заветную валентинку или услышать самые важные слова получат и те, кто рожден с 11 по 16 мая и с 11 по 16 января.

"Если ваш день рождения не попал в указанные даты, не расстраивайтесь. Абсолютно каждому в День святого Валентина Вселенная подарит что-то очень важное и приятное. Поэтому не стесняйтесь признаваться в своих чувствах". Елена Соболева

Астролог советует всем любить и быть любимыми.

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