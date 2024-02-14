Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

День Святого Валентина: история и традиции праздника

День Святого Валентина, история и традиции праздника Фото: freepik
День святого Валентина – праздник влюбленных, который отмечается 14 февраля. Этот день является символом любви и романтики и особенным днем, чтобы напомнить близким, как сильно мы их любим. Zakon.kz решил подробнее рассказать откуда возник этот праздник и почему его отмечают по всему миру.

Несмотря на коммерциализацию праздника, многие люди стараются в День святого Валентина дарить подарки и поздравлять своих близких, проявлять любовь и заботу по отношению к любимым. Традиционно в этот день влюбленные обмениваются открытками, цветами, сладостями и другими подарками. Давайте сначала разберемся, откуда возник праздник, почему масштабировался по всему миру и как празднуют его в разных странах.

История праздника День святого Валентина 

Если говорить об истории возникновения праздника, доподлинно неизвестно о его происхождении. Однако есть несколько версий. Начнем с древнего фестиваля Луперкалмия, который проходил накануне дня святого Валентина. Термин "луперкалмия" возник от римского бога Луперка, который был богом землевладельцев. Он был посвящен хорошему здоровью и плодородию. Во время фестиваля проводились обряды очищения и жертвоприношения, люди просили у богов благополучия и плодородия.

Фестиваль был своеобразным аналогом современного Дня святого Валентина, когда молодые люди обменивались валентинками и признавались в любви. Он был популярным среди жителей Рима и считался одним из ярких праздников в античности. С течением времени обычаи и традиции фестиваля стали сливаться с другими праздниками и празднествами, но его значение как символа здоровья и плодородия осталось неизменным.

По другой версии, происхождение Дня святого Валентина коренится в христианской легенде о святом епископе Валентине, который жил в Риме в III веке н.э. Согласно легенде, император Клавдий II запретил браки молодым мужчинам, считая, что холостым солдатам будет легче служить в армии. Святой Валентин из города Терни (Италия), будучи священником, решительно не согласился с запретом императора и тайно совершал браки для молодых влюбленных. Когда его деяние было обнаружено, его арестовали, а затем казнили 14 февраля.

Как отмечают День святого Валентина в разных странах

  • В Италии, где есть церковь святого Валентина, одноименный праздник (San Valentino), отмечается весьма романтично. Основным символом праздника являются конфеты в виде сердец, цветы (особенно красные розы), открытки с тайными посланиями, сладкие угощения и романтичные ужины.
  • В Англии любящие пары отмечают праздник за романтическим ужином или идут вместе в кино. К тому же британцы поздравляют не только своих возлюбленных, но и всех, кого любят: родителей, родственников и друзей.
  • В Польше 14 февраля посещают Познаньскую метрополию, где по легенде покоятся мощи святого Валентина. Местные жители верят, что это поможет в любовных делах.
  • На Филиппинах чаще в этот день молодые пары женятся. На центральных площадях собираются тысячи пар.
  • В США невестам посылали дорогие марципаны. Это означало почти предложение руки и сердца. 
  • В Канаде есть традиция –14 февраля молодые женщины могут сделать предложение о женитьбе и признаться в любви мужчине.

Резюмируя, отметим, что День святого Валентина – это отличный повод показать свою любовь и преданность друг другу. Во всем мире в этот день проявляют чувства и заботу. Независимо от культуры и традиций, связанных с этим праздником, главное значение остается тем же – показать свою любовь и признаться близким людям в своих чувствах.

Аймира Муксулова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: