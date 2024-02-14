День Святого Валентина: история и традиции праздника

День святого Валентина – праздник влюбленных, который отмечается 14 февраля. Этот день является символом любви и романтики и особенным днем, чтобы напомнить близким, как сильно мы их любим. Zakon.kz решил подробнее рассказать откуда возник этот праздник и почему его отмечают по всему миру.

Несмотря на коммерциализацию праздника, многие люди стараются в День святого Валентина дарить подарки и поздравлять своих близких, проявлять любовь и заботу по отношению к любимым. Традиционно в этот день влюбленные обмениваются открытками, цветами, сладостями и другими подарками. Давайте сначала разберемся, откуда возник праздник, почему масштабировался по всему миру и как празднуют его в разных странах.

История праздника День святого Валентина

Если говорить об истории возникновения праздника, доподлинно неизвестно о его происхождении. Однако есть несколько версий. Начнем с древнего фестиваля Луперкалмия, который проходил накануне дня святого Валентина. Термин "луперкалмия" возник от римского бога Луперка, который был богом землевладельцев. Он был посвящен хорошему здоровью и плодородию. Во время фестиваля проводились обряды очищения и жертвоприношения, люди просили у богов благополучия и плодородия.

Фестиваль был своеобразным аналогом современного Дня святого Валентина, когда молодые люди обменивались валентинками и признавались в любви. Он был популярным среди жителей Рима и считался одним из ярких праздников в античности. С течением времени обычаи и традиции фестиваля стали сливаться с другими праздниками и празднествами, но его значение как символа здоровья и плодородия осталось неизменным.

По другой версии, происхождение Дня святого Валентина коренится в христианской легенде о святом епископе Валентине, который жил в Риме в III веке н.э. Согласно легенде, император Клавдий II запретил браки молодым мужчинам, считая, что холостым солдатам будет легче служить в армии. Святой Валентин из города Терни (Италия), будучи священником, решительно не согласился с запретом императора и тайно совершал браки для молодых влюбленных. Когда его деяние было обнаружено, его арестовали, а затем казнили 14 февраля.

Как отмечают День святого Валентина в разных странах

В Италии, где есть церковь святого Валентина, одноименный праздник (San Valentino), отмечается весьма романтично. Основным символом праздника являются конфеты в виде сердец, цветы (особенно красные розы), открытки с тайными посланиями, сладкие угощения и романтичные ужины.

В Англии любящие пары отмечают праздник за романтическим ужином или идут вместе в кино. К тому же британцы поздравляют не только своих возлюбленных, но и всех, кого любят: родителей, родственников и друзей.

В Польше 14 февраля посещают Познаньскую метрополию, где по легенде покоятся мощи святого Валентина. Местные жители верят, что это поможет в любовных делах.

На Филиппинах чаще в этот день молодые пары женятся. На центральных площадях собираются тысячи пар.

В США невестам посылали дорогие марципаны. Это означало почти предложение руки и сердца.

В Канаде есть традиция –14 февраля молодые женщины могут сделать предложение о женитьбе и признаться в любви мужчине.

Резюмируя, отметим, что День святого Валентина – это отличный повод показать свою любовь и преданность друг другу. Во всем мире в этот день проявляют чувства и заботу. Независимо от культуры и традиций, связанных с этим праздником, главное значение остается тем же – показать свою любовь и признаться близким людям в своих чувствах.