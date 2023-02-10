Помощь на 160 тысяч долларов собрали для Турции живущие в Стамбуле казахи

Фото: скриншот видео

Казахи, живущие в Стамбуле, направляют помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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