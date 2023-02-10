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Помощь на 160 тысяч долларов собрали для Турции живущие в Стамбуле казахи

Помощь на 160 тысяч долларов собрали для Турции живущие в Стамбуле казахи Фото: скриншот видео
Казахи, живущие в Стамбуле, направляют помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В МИД РК отметили, что Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле, наши граждане и студенты, проживающие в городе, а также местная казахская диаспора активно принимают участие в отправке гуманитарной помощи в регионы Турции, пострадавшие от разрушительного землетрясения.

"К настоящему времени была собрана и отправлена помощь на сумму порядка 160 тыс. долларов. В частности, в регион направляются такие необходимые вещи, как детское питание, детская одежда, подгузники, продовольствие, теплая одежда, одеяла и др. Гуманитарная помощь осуществляется при координации с турецкими властями", – говорится в сообщении.

Генконсул Алим Байель выразил благодарность стамбульским казахам за вклад в посильную помощь, оказываемую Казахстаном братской Турции.


Ранее сообщалось, что 50 тонн гуманитарной помощи отправит Казахстан в Сирию.

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Землетрясения в Турции МИД РК Казахстан Турция
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