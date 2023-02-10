50 тонн гуманитарной помощи отправит Казахстан в Сирию
Фото: primeminister.kz
На заседании правительства РК, которое прошло 9 февраля было принято решение о направлении в пострадавшую от землетрясений Сирию отправить 50 тонн гуманитарной помощи. Это консервы, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности, сообщает Zakon.kz
По информации пресс-службы правительства, груз будет направлен по линии Организации исламского сотрудничества в город Алеппо четырьмя авиарейсами.
Отметим, что поручение правительству об оказании гуманитарной помощи Сирии дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщалось ранее несколько мощных землетрясений в Турции и Сирии произошло ранним утром 6 февраля. Подземные толчки достигали магнитуды 7,8 балла.
По последним данным в Турции количество жертв увеличилось до 17 674. А в Сирии 1347 стали жертвами землетрясений.
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