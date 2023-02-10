50 тонн гуманитарной помощи отправит Казахстан в Сирию

Фото: primeminister.kz

На заседании правительства РК, которое прошло 9 февраля было принято решение о направлении в пострадавшую от землетрясений Сирию отправить 50 тонн гуманитарной помощи. Это консервы, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности, сообщает Zakon.kz

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