Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

50 тонн гуманитарной помощи отправит Казахстан в Сирию

50 тонн гуманитарной помощи отправит Казахстан в Сирию Фото: primeminister.kz
На заседании правительства РК, которое прошло 9 февраля было принято решение о направлении в пострадавшую от землетрясений Сирию отправить 50 тонн гуманитарной помощи. Это консервы, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности, сообщает Zakon.kz

По информации пресс-службы правительства, груз будет направлен по линии Организации исламского сотрудничества в город Алеппо четырьмя авиарейсами.

Отметим, что поручение правительству об оказании гуманитарной помощи Сирии дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее несколько мощных землетрясений в Турции и Сирии произошло ранним утром 6 февраля. Подземные толчки достигали магнитуды 7,8 балла.

По последним данным в Турции количество жертв увеличилось до 17 674. А в Сирии 1347 стали жертвами землетрясений.

Читайте также

Поиски закончились, тело второго казахстанца извлечено из-под завалов в Антакье

"Мы потеряли его", - родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве

В Павлодаре несовершеннолетнему насильнику дали 7,5 лет лишения свободы

Елена Вебер
Казахстан Сирия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
гражданство юморист Казахстан
Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
курс тенге к доллару
Почему третью неделю подряд укрепляется тенге, рассказали эксперты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления