Антикор Алматы примет меры по поддержке и защите прав предпринимателей

В Алматы проведен День предпринимателя, основными организаторами которого являются Антикоррупционная служба Алматы, РПП "Атамекен" Алматы и Форум предпринимателей Казахстана.

В рамках открытого диалога предприниматели рассказали, с какими трудностями сталкиваются при ведении бизнеса.

Фото: пресс-служба Антикора Алматы

В 2023 году Антикоррупционной службой при содействии палаты создана мобильная группа по защите бизнеса, целью которой является всесторонний анализ деятельности государственных органов, квазигосударственных организаций на основании выявленных системных проблем бизнеса, озвученных на подобных встречах.

Председатель Палаты предпринимателей Алматы Ауез Таймбетов призывает всех предпринимателей, в особенности МСБ, проявить активность и не бояться выступать и открыто говорить о насущных проблемах, связанных с препятствием со стороны уполномоченных государственных органов, несовершенством законодательства, в том числе законов и подзаконных НПП.

"К нам начали поступать обращения от предпринимателей, уже имеются положительно решенные кейсы по ним. Бизнес доверяет нам, в связи с чем будут приниматься беспрецедентные меры по поддержке и защите прав и законных интересов предпринимателей", – отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат.

Фото: пресс-служба Антикора Алматы

Подобного рода диалоговые встречи будут проходить постоянно. Время и дата будут сообщаться заранее в соцсетях организаторов.

