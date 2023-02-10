Сколько кандидатов претендуют на депутатские кресла в Мажилис и маслихат от Алматы

Председатель Территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова на брифинге в РСК рассказала, сколько кандидатов претендуют на депутатские кресла в Мажилис и маслихат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

8 февраля закончился первый этап выдвижения кандидатов в депутаты.



По Алматы три одномандатных округах по выборам депутатов Мажилиса и 21 одномандатный округ по выборам депутатов маслихата.



Айгуль Калыкова сообщила, что в Мажилис по третьему округу выдвинулись 49 кандидатов, по четвертому – также 49 кандидатов, по пятому округу – 45 кандидатов.



По одномандатным округам в маслихат выдвинулись 210 кандидатов.

"В среднем на один мандат претендуют 10 человек. Наибольшая конкуренция – 19 человек – в четвертом округе. Из выдвинутых кандидатов у нас 166 мужчин, 44 женщины. Самый молодой кандидат – 2002 года рождения. Самый возрастной – 1947 года рождения". Председатель Территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова

Кроме того, выдвигать своих кандидатов могут и политические партии. На 8 февраля списки подали шесть политических партий, в которых 153 кандидата. В разрезе партий:

Народная партия Казахстана – 42 кандидата;

"Ак жол" – 20 кандидатов;

Amanat – 63 кандидата;

"Ауыл" – шесть кандидатов;

Respublica – 15 кандидатов;

"Байтак" – семь кандидатов.

19 марта в Казахстане пройдут выборы депутатов в Мажилис и маслихат.

Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов. На предстоящих внеочередных выборах 69 депутатов будут избраны по партийным спискам и 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам.

