В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение на территории Кыргызстана 10 февраля зарегистрировала Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение произошло в 11:24 по времени Алматы. Эпицентр землетрясения был расположен в 338 км на юго-запад от Алматы.

Энергетический класс землетрясения 9.9.

Магнитуда MPV 4.5.

Координаты эпицентра 41.03° с.ш. 74.07° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Утром 6 февраля разрушительное землетрясение произошло в Турции. Его ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По последним данным число жертв от землетрясения в Турции достигло 18 342 человек.

