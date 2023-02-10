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В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,5

график Фото: wikimedia
Землетрясение на территории Кыргызстана 10 февраля зарегистрировала Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение произошло в 11:24 по времени Алматы. Эпицентр землетрясения был расположен в 338 км на юго-запад от Алматы.

  • Энергетический класс землетрясения 9.9.
  • Магнитуда MPV 4.5.
  • Координаты эпицентра 41.03° с.ш. 74.07° в.д.
  • Глубина 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Утром 6 февраля разрушительное землетрясение произошло в Турции. Его ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По последним данным число жертв от землетрясения в Турции достигло 18 342 человек. 

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