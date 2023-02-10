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Законодательство РК

Суд в Амстердаме вынес решение по делу Стати

Суд в Амстердаме вынес решение по делу Стати Фото: freepik
8 февраля Окружной суд Амстердама постановил, что иски бизнесменов Анатоля и Габриэля Стати и их компаний ("Стати") против "Самрук-Қазына" недопустимы, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в официальном Telegram-канале фонда "Самрук-Қазына", суд обязал Стати оплатить судебные расходы, понесенные "Самрук-Қазына" и Казахстаном.

"Решение вынесено в ходе разбирательства, в котором Стати утверждал, что "Самрук-Қазына" фактически является частью Казахстана и поэтому несет ответственность за предполагаемые претензии по арбитражному решению против РК".

Успешное завершение судебного процесса в Окружном суде Амстердама достигнуто в результате плодотворного взаимодействия "Самрук-Қазына" с Министерством юстиции РК.

Также отмечено, что это не первое решение суда в Нидерландах по делу Стати в пользу "Самрук-Қазына" и Казахстана.

К примеру, 14 июня Апелляционный суд Гааги постановил, что акции "Самрук-Қазына" в KMG Kashagan B.V. пользуются суверенным иммунитетом от принудительного исполнения, подтвердив незаконность и недействительность ареста имущества "Самрук-Қазына". Незаконный досудебный арест, наложенный по иску Стати в 2017 году, был отменен. Были восстановлены законные права Фонда в части независимого владения без каких-либо ранее наложенных ограничений

Кроме того, 9 января Окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Стати о признании и исполнении арбитражного решения, указав, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением публичного порядка Нидерландов

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Анастасия Московчук
Самрук-Казына Стати Анатол Казахстан
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