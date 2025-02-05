Суд вынес решение по делу Алмаса Кишкенбаева

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Алматы в закрытом формате рассмотрено дело об административным правонарушении в отношении певца Алмаса Кишкенбаева. Об этом сегодня, 5 февраля 2025 года, рассказали в Алматинском городском суде, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что Кишкенбаев, находясь в нетрезвом состоянии, совершил "оскорбительное приставание к физическим лицам, нарушающее общественный порядок и спокойствие последних".

Санкция ч. 1 ст. 434 КоАП РК предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест от 5 до 15 суток.

В суде певец пояснил, что не помнит обстоятельства произошедшего.

"Смягчающие обстоятельства не установлены. В то же время установлено отягчающее обстоятельство – совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. На основании изложенного Кишкенбаев признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 434 КоАП и ему наложено взыскание в виде ареста сроком на 15 суток". Пресс-служба Алматинского горсуда

Постановление суда не вступило в законную силу.

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Ранее сообщалось, что Алмас Кишкенбаев заказал доставку трех бутылок пива. Заказ отработал курьер-школьник 2007 г. р. В 21:00 он забрал товар из магазина и привез его заказчику. По словам юноши, мужчина забрал алкоголь, а потом предложил ему выпить вместе. Также подросток рассказал, что заказчик якобы домогался его. О произошедшем он рассказал отцу, который написал заявление в правоохранительные органы.

31 января 2025 года дело Алмаса Кишкенбаева оказалось в производстве Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы. Певца обвиняли по ч. 1 ст. 434 ("Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц") КоАП РК.