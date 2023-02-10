Как живет и работает единственная в Карагандинской области женщина-водитель автобуса

Караганду облетело позитивное видео, как водителя 43-го автобуса Мунсыз Тлегенову поздравляют с днем рождения коллеги. Будучи единственной женщиной-водителем автобуса в Караганде, да и во всей области, работающей в мужском коллективе, ей, конечно, было очень приятно получать поздравления.

Корреспондент Zakon.kz решил узнать, кто та женщина, которая виртуозно управляет многотонной махиной, регулярно получает благодарности от пассажиров и не стесняется давать советы младшим коллегам мужского пола.



Мунсыз Тлегенова сейчас в Караганде личность - известная. Многие карагандинцы ее знают. Все-таки женщина-водитель автобуса – явление довольно редкое. Даже те горожане, которые лично не ездили в ее автобусе, наслышаны о том, что она водит 43-ий маршрут 3-го автопарка. Она - единственная в Караганде, да и во всей области женщина, которая сейчас управляет общественным транспортом. В 2000-х в Караганде женщины часто встречались среди водителей троллейбусов, но потом троллейбусный парк закрыли. А недавно в Темиртау приостановили движение трамваев. Так что Мунсыз Тлегенова сейчас единственная дама за рулем общественного транспорта.

Сейчас карагандинка работает в автопарке №3. Недавно ей исполнилось 60 лет, из которых 40 - женщина крутит руль! Коллеги-мужчины подготовили приятный сюрприз в честь юбилея. Заехавшую в служебный бокс Мунсыз Мусагалиевну встретили выстроившиеся в ряд новенькие и сигналящие автобусы. Мужчины подарили ей цветы и угостили тортом, а начальство выдало премию.

Этот позитивный ролик облетел всю страну и растрогал казахстанцев. Многие захотели узнать, кто эта женщина, которая не боится работать в чисто мужском коллективе и стала асом в своей непростой профессии.

Мунсыз Тлегенова рассказала корреспонденту Zakon.kz о своем жизненном пути, трудовом призвании и планах на будущее.

Расти в большой семье Мунсыз было непросто

Мунсыз Тлегенова родилась 1 февраля 1963 года в Актобе в большой семье. У ее родителей было 14 детей (но один ребенок умер в малолетнем возрасте). По счету Мунсыз - шестая, а ее сестра-двойняшка - седьмая. Имя Мунсыз ей дала бабушка. В переводе оно означает пожелание никогда не унывать. Бабушка очень хотела, чтобы девочка всегда была позитивной, жизнерадостной и никогда не опускала руки.

Женщина признается, что ее имя полностью соответствует ее бойкому и пробивному характеру. И она очень благодарна бабушке за такой подарок. Хотя на работе сейчас коллеги называют ее просто "Марина тате". Мунсыз шутит, что не все могут выговорить ее имя.

Фото: предоставлено Мунсыз Тлегеновой и Айдосом Ариновым

Мунсыз говорит, что расти в большой семье с одной стороны было здорово, с другой – непросто. Будучи ребенком, Мунсыз всегда помогала родителям с младшими сестрами и братьями, успевала учиться и работать по хозяйству. Семья держала большое количество скота. Так что работы дома было всегда много. Она закончила школу в 1980 году, но поступать в институт не стала. Родители просили ее помочь поставить на ноги младших детей.



"Я бы могла, конечно, поступить. Но год я сидела дома, родителям помогала. Потом летом в 1981 году устроилась работать в актюбинский Учкомбинат. Там я занималась выдачей удостоверений, корочек. В нем обучали разным профессиям. На кочегаров учили, слесарей и не только", – вспоминает Мунсыз Мусагалиевна.

Как раз в этот момент в Учкомбинате начался набор на очередной курс водителей троллейбуса.

"Мне о наборе дядя сказал и предложил попробовать, я согласилась. Тогда еще не имела представления о том, что такое троллейбус. Февраль, март и апрель мы учили теорию. А 9 мая нашу группу вместе с другими отправили на практику. Все мы дружно ехали в одном вагоне. Нас принял республиканский учебный комбинат, выделил всем комнаты и мы начали учиться. Практика также продлилась 3-3,5 месяца", - рассказывает Мунсыз Тлегенова.

Затем Мунсыз вернулась в родной Актобе. Там как раз проводили троллейбусные линии. И в Актобе водителем троллейбуса женщина проработала 19 лет! Там же она вышла замуж, в апреле 2001 года родила сына. Ее жизнь внезапно и резко изменилась в 2007 году. По семейным обстоятельствам она переехала жить в Караганду.

Фото: предоставлено Мунсыз Тлегеновой и Айдосом Ариновым

Тогда в Караганде еще работал троллейбусный парк, но Мунсыз Мусагалиевна решила пересесть на новый для нее вид транспорта и стать водителем автобуса.



"Я немного с ребенком посидела, но выходить работать же нужно было. И тут мы переехали в Караганду. Тут живет одна из моих сестер. Как-то ехала в автобусе, смотрела, как водитель им управляет. Не удержалась и спросила: "Это автомат"? Он ответил, что да. И в это время мне начали сниться сны, как будто я вожу именно автобус. И тогда я решила отучиться на водителя автобуса. Правила-то знаю я. Просто так их сдала. Сделали мне категорию. На практику сказали приходить через полгода. На это время я устроилась работать кондуктором. Четыре месяца проработала, стала болеть нога. Я попросила сдать раньше и сдала. И вот с тех пор я работаю водителем автобуса", – вспоминает Мунсыз Тлегенова.

С водителями других автопарков бывают конфликты

Она устроилась работать в самый крупный автопарк Караганды №3. С 2007 до 2015 год проработала водителем в Караганде, а в 2015 году снова вернулась в Актобе. Там шесть лет также проработала водителем автобуса. Там ее сын вырос и закончил школу. В 2021 году Мунсыз Тлегенова снова стала карагандинкой. Женщина говорит, что в Актобе стали плохо платить, поэтому она решила вернуться на старое место работы. В 3-м автопарке ее хорошо встретили. И с тех пор живет и работает в Караганде.

"Я разговаривала с ребятами из Караганды. Они меня обратно позвали. Сказали: "Приезжайте, тетя Марина! Здесь у нас хорошо, платят нормально". И я вернулась. Сейчас я в Карагандинской области единственная женщина – водитель автобуса", – говорит Мунсыз.

Женщина говорит, что ситуации на работе случались разные. В родном 3-м автопарке, конечно, Мунсыз Мусагалиевну уважают и любят. Но с водителями других автопарков иногда бывали конфликты. Это происходило в то время, когда у водителей и кондукторов был ежедневный план и автобусы устраивали гонки на дорогах, чтобы собрать на остановках больше людей.

"В других колоннах же тоже есть автобусы на 43-м маршруте. Молодые, лезут вперед. Я им всегда говорила: "На мое место поставь свою мать!" Советовала, чтобы душою они были широкими! Аллах же все видит! Ну, а в нашем автопарке все нормально. У меня юбилей был 1 февраля, но я никому ничего не говорила. Свои с Актюбинска, с Узбекистана, Кыргызстана, России меня поздравляли. Только наши в этот день не поздравляли, не знали потому что. Потом случайно узнали и договорились меня поздравить. Вечером после работы машину помыла, заезжаю в бокс, смотрю… Ба! Все автобусы выстроились в линию, сигналят! Поздравляют! Даже не подумала, что они меня так будут поздравлять! Большое спасибо, очень приятно!" – рассказывает женщина.

Поздравления с юбилеем до сих пор идут со всего Казахстана

Видео с поздравлением Мунсыз Тлегеновой разлетелось по соцсетям. Еще один водитель 43-го маршрута Айдос Аринов, который ведет свой личный блог прямо с рабочего места, опубликовал ролик. После публикации знакомые со всего Казахстана продолжают писать Мунсыз Мусагалиевной. Несмотря на то, что день рождения давно прошел, она до сих пор получает звонки и сообщения. Знакомые все хвалят ее коллектив за такое душевное поздравление.

На работе женщина не стесняется давать советы молодым коллегам. Каждый по-своему реагирует на ее советы, но многие все-таки стараются прислушиваться.

"Я молодежи говорю: "А ты не дергай, аккуратно едь, и пассажиры тебе спасибо скажут!"

Стоит отметить, что Мунсыз Тлегенова действительно часто получает благодарность от довольных пассажиров. Люди в соцсетях хвалят женщину за аккуратную, спокойную езду, за то, что она не забывает объявлять остановки. Мунсыз Мусагалиевна рассказывает, что встречались даже такие пассажиры, которые специально дожидались именно ее автобус, чтобы только проехаться с ней.

До пенсии женщины осталось работать чуть больше года. Она намерена доработать этот срок в Караганде, а потом вернуться в Актобе к сыну.

Автор: Ева Гоцкая

