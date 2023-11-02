В Астане водитель автобуса проехал на красный свет и сбил женщину
Фото: Zakon.kz
2 ноября 2023 года в Астане женщина при переходе дороги попала под колеса автобуса. Ее госпитализировали. Как оказалось, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает Zakon.kz.
В столичной полиции отреагировали на инцидент и отметили, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится дознание.
"Установлено, что водитель маршрутного автобуса, следуя по проспекту Абылайхана на пересечении улицы Жансугурулы, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора".Пресс-служба ДП Астаны
Пешеход получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось о 47-летнем мужчине, перебегавшем проезжую часть в неположенном месте. Он угодил под колеса микроавтобуса на улице Бухтарминская в Алматы. От удара пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.
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