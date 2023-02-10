Как найти свой избирательный участок в Алматы

19 марта в Казахстане пройдут выборы депутатов в Мажилис и маслихаты. Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Асет Томатов рассказал, как жители Алматы могут узнать свой избирательный участок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жителям предлагают два простых варианта, как узнать свой участок: Telegram-бот и единый call-центр.

"Во-первых, запустили Telegram-бот. Как показали предыдущие избирательные кампании и референдумы, это очень эффективный способ. В городе запущен Telegram-бот для проверки своих участков almaty_sailau2023_bot. Также открыт единый сall-центр по номеру 1315. Эти два ресурса позволяют определить свой избирательный участок". Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Асет Туматов

Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова ранее сообщила, что на один мандат депутата маслихата претендуют 10 человек. Всего выберут 42 депутата.



Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов. На предстоящих внеочередных выборах 69 депутатов пройдут по партийным спискам и 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам.

