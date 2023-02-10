Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Как найти свой избирательный участок в Алматы

выборы Фото: Zakon.kz
19 марта в Казахстане пройдут выборы депутатов в Мажилис и маслихаты. Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Асет Томатов рассказал, как жители Алматы могут узнать свой избирательный участок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жителям предлагают два простых варианта, как узнать свой участок: Telegram-бот и единый call-центр.

"Во-первых, запустили Telegram-бот. Как показали предыдущие избирательные кампании и референдумы, это очень эффективный способ. В городе запущен Telegram-бот для проверки своих участков almaty_sailau2023_bot. Также открыт единый сall-центр по номеру 1315. Эти два ресурса позволяют определить свой избирательный участок".Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Асет Туматов

Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова ранее сообщила, что на один мандат депутата маслихата претендуют 10 человек. Всего выберут 42 депутата.

Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов. На предстоящих внеочередных выборах 69 депутатов пройдут по партийным спискам и 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам.

Читайте также

Как попасть в "Белый лист" сайтов, которые не будут блокировать при ЧС в Казахстане

Портал "Открытый диалог" закрыл прием обращений и заявлений в адрес руководителей госорганов

Почему в Алматы фиксируют самую низкую явку избирателей

Тамила Языкова
Выборы в Мажилис Маслихат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
погибший в Турции казахстанец
Стала известна личность погибшего при землетрясении в Турции казахстанца
"Мы потеряли его" - родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве
"Мы потеряли его", – родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве
Мусин рассказал о погибшем казахстанце
Министр Мусин рассказал о погибшем Мирусе Курмашеве
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления