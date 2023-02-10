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Нурлан Масимов признан виновным по двум делам

Нурлан Масимов признан виновным по двум делам Фото: скриншот видео
В павлодарском суде рассмотрены два дела в отношении бывшего начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова за неэффективное планирование и использование бюджетных средств по статье 234-1 КоАП РК, сообщает Zakon.kz.

Два дела рассмотрены в Специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара.

"Судом виновному назначено взыскание в виде административного штрафа в размере 214 410 тенге по каждому делу. Также судом вынесено частное постановление в адрес ГУ "Ревизионная комиссия по Павлодарской области" за нарушения процессуальных норм при составлении протокола об административном правонарушении".Пресс-служба Специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара

Судом установлено, что Департаментом полиции Павлодарской области нарушено законодательство при планировании бюджетных средств, которое выражено в завышении натуральных норм при приобретении кормов для служебных животных:

  • в 2021 году на приобретение кормов для служебных животных были выделены средства в сумме 60 872 100 тенге. Однако в нарушение норм Департаментом полиции запланированы сверх нормы корма для 18 голов лошадей на сумму 10 693 000 тенге;
  • в 2022 году на приобретение кормов для служебных животных были выделены средства в сумме 13 394 000 тенге. Однако в нарушение норм Департаментом полиции запланированы сверх нормы корма для 18 голов лошадей на сумму 8 503 400 тенге.
"Неэффективное планирование привело к неэффективному использованию бюджетных средств. Вина бывшего начальника Департамента полиции (Павлодарской области Нурлана Масимова. – Прим. ред.) доказывается протоколами об административных правонарушениях, аудиторскими отчетами, материалами ревизионной комиссии, показаниями и другими исследованными судом доказательствами".Пресс-служба Специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара

16 января 2023 года стало известно, что экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов, обвиняемый в коррупционных преступлениях, проходит еще по двум делам по статье Административного кодекса.

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