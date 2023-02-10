Почему в Алматы фиксируют самую низкую явку избирателей

Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова на брифинге в РСК объяснила, почему жители южной столицы показывают самую низкую явку на избирательные участки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что на низкую явку избирателей влияют два фактора.

"У нас огромный мегаполис, очень много избирательных участков. Количество избирателей, которые к нам приходят на выборы, иногда сопоставимо с численностью избирателей по целой области. Это тоже немаловажный фактор". Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова

Также она считает, что кандидаты должны активнее работать, чтобы заинтересовать избирателей своей предвыборной программой.

"Но мы думаем, что в этот раз явка будет повыше. Потому что большой интерес вызывают именно одномандатные округа. Там выдвигаются конкретные личности, узнаваемые в стране, в городе. И мы считаем, что это будет тоже дополнительным стимулом для избирателей", – подчеркнула Айгуль Калыкова.

По ее словам, те граждане, которые на момент выборов будут в Алматы, но имеют регистрацию в другом городе, могут обратиться в городской или районный акиматы для того, чтобы их включили в список избирателей.

19 марта в Казахстане пройдут выборы депутатов в Мажилис и маслихаты.

Напомним, 20 ноября на президентских выборах явка избирателей в Алматы была самой низкой – всего 28,72%.

